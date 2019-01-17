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"Не обійшло стороною": Путін захворів, в Росії стурбовані. Відеофакт

1.2тЧитати матеріал російською

Президент Російської Федерації захворів.

Відео з Володимиром Путіним, що сильно кашляє з'явилося в Telegram-каналі RIA _Kremlinpool.

"Здається, застуда не оминула Путіна стороною. На зустрічі з кабміном він покашлював", - сказано в коментарі до в відео з президентом РФ.

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Як відомо, 16 січня Путін провів першу нараду з Кабінетом міністрів РФ в цьому році. На засідання було запрошено губернатора Челябінської області для обговорення трагедії в Магнітогорську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар Путіна розповів, як відсутність дружини впливає на стан президента РФ.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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