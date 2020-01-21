"Не можна контролювати, не можна зупинити!" У РФ оцінили радіоактивну загрозу Донбасу

Співголова російської екологічної групи "Екозахист!" Володимир Слив'як заявив про те, що півдню Росії загрожує радіоактивне забруднення підземних вод, джерелом якого може стати шахта "Юнком" на окупованому Донбасі.

"Якщо радіація потрапляє в підземні води і там поширюється, з цим нічого зробити не можна. Це не можна контролювати, не можна зупинити", – сказав він OBOZREVATEL.

Говорячи про шахту "Юнком", де в 1980-х роках був проведений експериментальний ядерний вибух, він зауважив: "Не даремно з неї відкачували воду. Якщо виникає проблема з відкачуванням води, значить, є загроза поширення радіоактивного забруднення".

Шахта, ілюстрація

Як пояснив еколог, "якщо говорити про поширення радіоактивного забруднення через підземні води, то це ще більш складно і непередбачувано, ніж радіоактивне забруднення, яке на поверхні. Якщо радіація потрапила в підземні води, вона там і залишиться, вона буде поширюватися і звичайно десь потрапить у питну воду для людей там, де підземну воду використовують як питну".

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Він визнав, що загроза радіоактивного забруднення питної води на різних територіях "є, і вона велика". При цьому "складно прогнозувати, коли це станеться і наскільки сильним буде забруднення в конкретному місці", – зауважив еколог.

Нагадаємо, раніше окупаційна влада "ДНР" прийняли рішення про припинення відкачки води з шахти "Юнком". До війни на Донбасі регулярне відкачування робили українські фахівці.

Як писав OBOZREVATEL, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що "в Росію можуть потрапити радіоактивні елементи, але причиною тому – рішення російських окупантів, які припинили відкачування шахтних вод на шахті "Юнком".

Раніше про небезпеку затоплення вугільних шахт розповіла еколог Анна Акерман. За її словами, масове затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях Донбасу загрожує обернутися екологічною катастрофою.

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