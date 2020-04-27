"Не може бути й мови": у Росії звинуватили Україну в зриві "нормандського формату"

У Росії заявили, що проведення саміту "нормандської четвірки" неможливо через дії України.

Про це повідомив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, передає РІА Новини.

"Наступний саміт планувався на квітень в Берліні. Ні про яке саміті й мови бути не може. Все, що було погоджено в Парижі, блокується в роботі контактної групи, в діяльності українського парламенту і уряду українського унаслідок тієї позиції, яку займають київська влада" , – сказав Лавров.

Нормандський формат

Також Лавров згадав переговори глави офісу президента України Андрія Єрмака з заступником керівника адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, які були "спрямовані на те, щоб зрушити з мертвої точки політичні домовленості по Донбасу".

"Ці спроби торпедуються, звучать звинувачення в державній зраді, за те, що пан Єрмак наважився обговорювати те, як конкретно виконати мінські домовленості", – сказав він.

При цьому вже заплановано онлайн-зустріч глав МЗС країн "нормандського формату". Але порядок денний поки не затверджентй, сторони обмінюються пропозиціями.

"Ми зараз обмінюємося пропозиціями про те, яким повинен бути порядок денний ось цього відеоконтакту, запланованого на кінець тижня цього, здається", – сказав дипломат.

За словами російського міністра, німецька сторона внесла плани про новий обмін полоненими, розмінування, забезпечення безпеки і доступу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на територію терористичних організацій "Л/ДНР".

Лавров додав, що Німеччина нічого не внесла до порядку денного щодо "формули Штайнмайера", а також "ні слова про те, як особливий статус Донбасу в юридичному плані повинен бути інкорпорований на постійній основі в українське законодавство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, переговори по відеозв'язку глав МЗС країн "нормандського формату" попередньо заплановані на 30 квітня.

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