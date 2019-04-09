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Не Кримом єдиним: Росія отримала ще одну територію

1.6тЧитати матеріал російською

Підкомісія ООН схвалила розширення російського шельфу в Арктиці.

Про це заявив спеціальний представник президента Росії з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов. За його словами, попередньо питання вирішене, повідомляє "РИА Новости".

Однак останнє слово має сказати Організація об'єднаних націй. "Треба дочекатися, і сподіваюся, що це відбудеться", — додав Іванов.

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Не Кримом єдиним: Росія отримала ще одну територію

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Зазначається, що Росія з 2001 року претендує на ділянку шельфу, в який серед іншого входять хребет Ломоносова і підйом Менделєєва. 18 років тому її заявка була відхилена через нестачу доказів того, що ця ділянка є продовженням шельфу РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами експертів, ситуація, подібна до тієї, яка сталася у Керченській протоці, може повторитися в Арктиці через дії США щодо забезпечення свободи морської навігації та агресивної відповідної політики Росії, яка претендує на ці регіони.

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Росія
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Новини Росії
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