"Не кричи! С*ка! Жаба тупорила!" Мережу шокувало "виховання" дитини в Росії

Мережу шокували жорсткі методи "виховання" дитини у російському селі Іванівка. Мати принижує і обзиває дочку, яка не перестає плакати.

"Не кричи! С*ка! Жаба ти тупорила. В натурі, тварина!" "Прогресивний" метод виховання однорічної дівчинки з російського села Іванівка бухою матір'ю", – повідомили користувачі у Twitter і опублікували страшне відео.

"Що мені робити?! Вівця тупорога", – кричить мати і штовхає дитину, що плаче.

"Не ори! С*ка! Жаба ты тупорылая. В натуре, животное!"

"Прогрессивный" метод воспитания годовалой девочки из российского села Ивановка бухой матерью. pic.twitter.com/3OfrD41tWt — Мугабе Тиливижн🔞 (@mugabebe) September 5, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у російському Воронежі оскандалилися зі святковою лінійкою в одній із місцевих шкіл.

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