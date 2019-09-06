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8 вересня • оновлено в 11:49
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"Не кричи! С*ка! Жаба тупорила!" Мережу шокувало "виховання" дитини в Росії

22.6т Читати матеріал російською

Мережу шокували жорсткі методи "виховання" дитини у російському селі Іванівка. Мати принижує і обзиває дочку, яка не перестає плакати.

"Не кричи! С*ка! Жаба ти тупорила. В натурі, тварина!" "Прогресивний" метод виховання однорічної дівчинки з російського села Іванівка бухою матір'ю", – повідомили користувачі у Twitter і опублікували страшне відео.

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"Що мені робити?! Вівця тупорога", – кричить мати і штовхає дитину, що плаче.

"Не кричи! С*ка! Жаба тупорила!" Мережу шокувало "виховання" дитини в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у російському Воронежі оскандалилися зі святковою лінійкою в одній із місцевих шкіл.

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Червоний Данило
Червоний Данило
на россии это обыденная норма воспитания! поэтому такие имб-ицилы там и выростают! на россии дети рождаются от алкашей, поэтому у них уже с рождения отклонения. Их только так и нужно воспитывать. Это шокирует нас, весь мир, но не их!
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