Головна Новини
19 грудня • оновлено в 23:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Всемогутні проср*ли теракт в штаб-квартирі": в мережі бурхливо відреагували на стрілянину в центрі Москви

3.3т
Читати матеріал російською

У четвер, 19 грудня, в Москві стався теракт під будівлею Федеральної служби безпеки, коли президент Росії Володимир Путін вітав силовиків із Днем працівника органів держбезпеки.

На подію і дивний збіг бурхливо відреагували користувачі соціальних мереж. Багато хто висміяв "всемогутні путінські спецслужби", які допустили стрілянину в самому лігві ФСБ на Луб'янці (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
У Москві в готелі трапилася кривава стрілянина: деталі НП

Новини
У Москві застрелили відомого спортсмена: усі подробиці

Як писав OBOZREVATEL, 19 грудня під будівлею Федеральної служби безпеки на Луб'янці в столиці Росії Москві невідомі відкрили стрілянину, в результаті якої нібито всі троє нападників були ліквідовані, також загинув силовик і ще 3 людини отримали поранення.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Стрілянина в ФСБ
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
8
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
скажите путену шо уже можно выходить из бункера...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Червоний Данило
Червоний Данило
это значит что путина предупредили. скоро его очередь! к НГ путина должны грохнуть! простой люд, батраки и просто чушки, уже устали от карлика, его пафоса и ту-пости!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги