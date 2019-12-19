Як Путін Росію від лихих 90-х рятував. ВІДЕОФАКТІВ.



Чекісти в ФСБ, тим часом, ніяк не можуть порахувати скільки насправді було нападників, 3 або 1. Тепер стверджують, що 1, але раніше вони і це спростовували. Ось вам і весь рівень всемогутніх путінських спецслужб pic.twitter.com/2BLTIyt9ig