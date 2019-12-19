У четвер, 19 грудня, в Москві стався теракт під будівлею Федеральної служби безпеки, коли президент Росії Володимир Путін вітав силовиків із Днем працівника органів держбезпеки.
На подію і дивний збіг бурхливо відреагували користувачі соціальних мереж. Багато хто висміяв "всемогутні путінські спецслужби", які допустили стрілянину в самому лігві ФСБ на Луб'янці (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Не кажи "ГОП"!- Вал Мішель (@ VALMICHEL7) 19 грудня 2019 р
Бортніков: "Спецслужби Росії не допустили в 2019 році жодного теракту". https://t.co/JbblYKGXrd pic.twitter.com/NK6OAi4kEo
Ви тільки вдумайтеся - вони прийшли вбивати прямо в лігво ФСБ.- pani Walewska (@pani_walewska) 19 грудня 2019 р
Кремль витратив мільярди на "театр безпеки": рамки на вході в метро, вокзали, офіси, аеропорти і торгові центри.Нанял десятки тисяч бовдурів у цих рамок стояти.- Мuд Роіссі (@Fake_MIDRF) 19 грудня 2019 р
Результат: люди з автоматами Калашникова відкрили стрілянину в центрі Москви.А бабок сумки з картоплею перевіряють! pic.twitter.com/IXylJEGaCY
У РФ:- Вашингтонський Обком (@_Fashington) 19 грудня 2019 р
700.000 охоронців
340.000 росгвардейцев
1.000.000 Міноборони
120.000 ФСБ
915.000 МВС
289.000 МНС
295.000 ФСВП
80.000 прикордонники
70.000 митниця
60.000 СК і прокуратура
34.000 наркоконтроль
35.000 міграційна
+ ФСТ, ФАПСИ
І як він через таку юрбу пробрався на Луб'янку?
Вчинено незрозуміло, як терористи можуть стріляти з автоматів в центрі Москви, якщо телеграм і раніше блокується Роскомнадзором ?!- Дядечко Шу (@Shulz) 19 грудня 2019 р
Українці, Які ща заступників у Миколая ФСБ були Чемна- Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) 19 грудня 2019 р
Путін хотів знищити терористів на далеких підступах, десь там в Сирії, а вони прийшли в центр Москви, і не куди-небудь, а на Луб'янку, в саме лігво ФСБ. pic.twitter.com/E6iwXFXOcC- Записки божевільного (@Pavel_XII) 19 грудня 2019 р
Путін хотів знищити терористів на далеких підступах, десь там в Сирії, а вони прийшли в центр Москви, і не куди-небудь, а на Луб'янку, в саме лігво ФСБ. pic.twitter.com/E6iwXFXOcC- Записки божевільного (@Pavel_XII) 19 грудня 2019 р
Як Путін Росію від лихих 90-х рятував. ВІДЕОФАКТІВ.- Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 19 грудня 2019 р
Чекісти в ФСБ, тим часом, ніяк не можуть порахувати скільки насправді було нападників, 3 або 1. Тепер стверджують, що 1, але раніше вони і це спростовували. Ось вам і весь рівень всемогутніх путінських спецслужб pic.twitter.com/2BLTIyt9ig
ФСБшники 20 років тероризують країну, поставили всюди рамки, б'ють і лякають населення. Але вони настільки некомпетентні, що просрали теракт прямо у власній штаб-квартирі. Це вже не спецслужба, а банда спец-рейдерів, яка не відповідає початковим завданням.- Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) 19 грудня 2019 р
Зараз з'ясують, що у нападника на будівлю ФСБ був встановлений телеграм, а вечорами він дивився ютуб і піздарікі вашим інтернет. Не дарма вчення по ізоляції рунета призначили на 23 грудня- Сталінгулаг (@StalinGulag) 19 грудня 2019 р
У центрі Москви йде перестрілка з використанням автоматичної зброї. Але ви не переживайте, прокляті 90-е давно скінчилися pic.twitter.com/ZuwZ3GNTyl- Alexey Navalny (@navalny) 19 грудня 2019 р
Як писав OBOZREVATEL, 19 грудня під будівлею Федеральної служби безпеки на Луб'янці в столиці Росії Москві невідомі відкрили стрілянину, в результаті якої нібито всі троє нападників були ліквідовані, також загинув силовик і ще 3 людини отримали поранення.
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