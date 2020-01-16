"Не хліба, а видовищ!" Focus розшифрував послання Путіна росіянам

Ходом із відставкою уряду президент Росії Володимир Путін хоче відвернути увагу від неприємної дійсності.

Москва, судячи з усього, не бажає, щоб тільки в американських ЗМІ з'являлися гучні заголовки. Про це пише німецький журнал Focus, передає Inopressa.

Журналіст видання відзначає, що зараз колишный прем'єр-міністр Дмитро Медведєв не опинився у вигнанні. Ймовірно, спільно з Путіним він керуватиме національною Радою безпеки, де займаються питаннями зовнішньої політики і політики безпеки.

"Медведєв залишається тим, ким він був завжди: маленьким Путіним", – пише Focus.

У статті йдеться про те, що глава РФ анонсував конституційну реформу, щоб парламент став більш могутнім, а наступний президент більш безсилим.

"Але головне послання бідуючуму населенню звучить так: Путін, як і раніше, є лідером. Медведєв бере на себе відповідальність за погану економічну ситуацію".

Автор публікації зазначає, що зовнішньополітичний блиск останніх років президентства Путіна контрастує з убогими підсумками економічної і соціальної політики. Згідно з даними російського статистичного відомства, розмір середньої щомісячної заробітної плати в Росії упав із 708 євро в 2013 році до 499 євро в 2015 році. А середня пенсія скоротилася за той же період із 234 євро до 176, а на наступний рік і зовсім до 167 євро. Тільки в 2017 році ситуація почала змінюватися у кращий бік.

Володимир Путін РБК

Видання наголошує, що в Росії панує бідність – 12,7% населення живуть менше ніж на 150 євро в місяць.

"Той, хто живе в Росії, вже не так далекий від країн третього світу. Згідно з Індексом кращого життя Організації економічного співробітництва та розвитку, в Росії в середньому на людину припадає 0,9 кімнат – у рейтингу ОЕСР (середній показник: 1,8 кімнат) це означає останнє місце", – йдеться в публікації.

Focus зазначає, що в житлі майже 15% росіян немає власного туалету з каналізацією.

"Висновок: Путін і його паладин створюють газетні заголовки, а не добробут. Роки правління Путіна були втраченими з економічної точки зору. І тепер країна отримує не хліб, а видовища. Медведєв іде, Путін залишається".

Раніше OBOZREVATEL писав, що послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів показало, що в Кремлі відмовилися від територіальних претензій до Білорусі, проте не виключили зі списків своїх інтересів України.

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