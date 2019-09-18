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18 вересня • оновлено в 11:58
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"Не двійник, а трійник!" Путін спантеличив мережу дивною зовнішністю

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Мережу спантеличило нове фото президента Росії Володимира Путіна із зустрічі з главою Туреччини Реджепом Ердоганом.

Кадр був опублікований на сторінці у мережі Twitter. Користувачі мережі не впізнали Путіна і припустили, що на зустріч із президентом Туреччини відправили "двійника".

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"Це двійник двійника", "Трійник на прізвисько Якут", "Це двійник... або трійник...", коментують фото у мережі.

"Не двійник, а трійник!" Путін спантеличив мережу дивною зовнішністю
"Не двійник, а трійник!" Путін спантеличив мережу дивною зовнішністю
"Не двійник, а трійник!" Путін спантеличив мережу дивною зовнішністю

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися відео конфузів Путіна на зустрічі з Ердоганом.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Там у них в Кремле, этих Путиных, видимо- невидимо. Наклонировали, а теперь сами не знают кто из них оригинал .
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Павлович Антон
Павлович Антон
Путинососы перестарались
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Та то Вовчик с Эрдоганом новый план пробовали а потом догнались вовкиным коксом)))))))
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