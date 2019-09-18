"Не двійник, а трійник!" Путін спантеличив мережу дивною зовнішністю

Мережу спантеличило нове фото президента Росії Володимира Путіна із зустрічі з главою Туреччини Реджепом Ердоганом.

Кадр був опублікований на сторінці у мережі Twitter. Користувачі мережі не впізнали Путіна і припустили, що на зустріч із президентом Туреччини відправили "двійника".

"Це двійник двійника", "Трійник на прізвисько Якут", "Це двійник... або трійник...", коментують фото у мережі.

Это вообще кто??? pic.twitter.com/RKvhcT0B77 — Архитектор собственного одиночества (@Comov311) September 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися відео конфузів Путіна на зустрічі з Ердоганом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.