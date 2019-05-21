"Не чоловіки, а баби!" РПЦ потрапила в новий скандал

У РПЦ закликали кардинально переглянути систему виховання хлопчиків у Росії, щоб із них виросли "справжні чоловіки".

Про це заявив Голова Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства протоієрей Димитрій Смірнов, передає "Інтерфакс".

"Більшість чоловіків у нашій країні виховуються винятково жінками – мамою, бабусею, вчителькою в школі, вихователькою у дитячому садку. Вони чоловіками не можуть вирости, це такі баби, які ні на що не здатні – армії бояться, битися не вміють, працювати не хочуть... найголовніше дієслово, який вони чують з ранку до вечора: "Їж!" Весь час "їдять", і виростає такий чоловічок – він так віддалено нагадує чоловіка", – розповів священик.

Смірнов запропонував створювати кадетські корпуси, щоб офіцери замінили хлопчикам їхніх "батьків-втікачів", і в цих корпусах "виховувати чоловіків заново". Також він запропонував ввести в школі квоту – не менше 40% чоловіків-педагогів, тому що жінка, на думку отця Димитрія, до педагогіки не надто схильна.

В результаті, як вважає він, вирішилася б ще одна проблема: "наші прекрасні наречені" знайшли б собі наречених, "але з умовою, щоб народжувати не менше п'яти".

"Зараз їх просто нікому народити – в цьому причина, що вона народжує "для себе". Ну дайте їй чоловіка! А де його взяти? Він стоїть курить у коротких штанцях ... Він нічого не може, усього боїться", – повідомив священик.

На його думку, "нам потрібно всю систему виховання просто з голови на ноги знову поставити, нам потрібно думати про те, яким є кінцевий продукт, без цього нічого не вийде".

Скандал у РПЦ Znak.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Олександр Невзоров висловився про протести проти будівництва храму святої Катерини в сквері біля Театру драми в Єкатеринбурзі.

Вони охопили Єкатеринбург ще в понеділок, 13 травня. Губернатор Свердловської області запросив прихильників збереження скверу і прихильників будівництва храму на переговори, проте це не принесло результату.

Протести переросли в зіткнення, періодично використовувалися димові шашки, лунали вибухи петард. Жителі міста скандували: "Це наше місто" і "Хто не скаче, той за храм", через що в мережі порівняли протести з українським Майданом у 2014 році.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.