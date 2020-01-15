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15 січня • оновлено в 13:58
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Не більше, ніж два терміни? Путін оконфузився висловлюванням про президентство

2.6т
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Глава Росії Володимир Путін здивував громадян своєю згодою з твердженням, що президент країни не повинен обіймати цей пост більше, ніж два терміни поспіль.

Про це він заявив на своєму 16-му щорічному посланні до Федеральних зборів. Воно відбулося в Москві 15 січня й тривало понад годину.

"У Конституції йдеться, що одна особа не може бути президентом більше за два терміни поспіль. Не вважаю питання принциповим, але згоден із цим", – висловився російський лідер.

Володимир Путін

Володимир Путін

Водночас Путін, який вже 20 років керує Росією, наголосив, що майбутній кандидат у президенти РФ зобов'язаний проживати в країні щонайменше 25 років. Хоча до цього вимагалося тільки 10.

Крім того, за його словами, претендувати на найвищий державний пост може особа, що ніколи не мала іншого громадянства.

"Росія має залишатися сильною президентською республікою!" – заявив глава РФ.

Зазначимо, що на таке висловлювання лідера країни-агресорки відреагував український журналіст Роман Цимбалюк. Він з іронією підкреслив, що тепер "проблема 2024 року", коли в Росії мають відбутися вибори глави держави, вирішиться.

"Буде нова посада. Голова або глава Держради. Путін погодився, що не можна обіймати посаду президента РФ більше двох термінів поспіль, але запропонував закріпити в Конституції Росії відповідний статус і роль Державної ради. Поки не зрозумілі повноваження цього органу, але вони можуть бути безмежні й де-факто зберегти владу в руках ВВП ", – написав Цимбалюк у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Конституція президент
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фил филька
фил филька
обсос не знает значение слова "подряд"?))
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Ку Алексей
Ку Алексей
фил филька, ну это же для нерабов написано. а они дальше заголовка не читают.
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Федоров Федор
Федоров Федор
А в чем конфуз?
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Южный Гарик
Южный Гарик
В чем оконфузился? Он процитировал нынешнее положение о президентстве в конституции, он не занимал эту должность более 2-х сроков подряд, так что это обоз оконфузился, мягко говоря
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