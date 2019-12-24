"Не бачу ботоксу": у Росії звільнили журналістку після пресконференції Путіна

З російського телеканалу "Ямал-Регіон" після пресконференції президента Росії Володимира Путіна була змушена звільнитися кореспондентка Аліса Яровська.

Покинути посаду журналістці запропонував роботодавець. Про це повідомляє Znak.com. Водночас озвучується дві ймовірні причини звільнення.

На зустрічі з Путіним Яровська поставила питання про будівництво моста через річку Об у рамках великого інфраструктурного проєкту "Північний широтний хід", який було заморожено. Вона наголосила на стараннях губернатора Ямалу.

Керівництво ж регіону не зраділо ремарці журналістки щодо активності глави округу в проєкті ПШХ.

Згідно з іншою версією, на своїй сторінці в Facebook під час пресконференції Путіна журналістка ділилася зі своїми підписниками спостереженнями за зовнішністю президента.

"Не бачу ботоксу й філерів, вигляд має на свої", – написала вона під фото, яке зробила із залу під час зустрічі президента з пресою.

У Росії звільнили журналістку після пресконференції Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Михайло Ростовський, проаналізувавши пресконференцію президента РФ Володимира Путіна, дійшов висновку, що розмовами про зміну Конституції, він позбавляє своїх наступників можливості бути біля керма держави два терміни.

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