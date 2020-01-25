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25 січня • оновлено в 11:28
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Названий новий куратор "Л/ДНР" при Путіні

2.4т
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Після відставки помічника глави Росії Владислава Суркова його місце зайняв новопризначений заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Як пишуть "Відкриті медіа", Козак буде займатися економічними питаннями, що пов'язані з терористичними організаціями "Л/ДНР". При цьому курирувати "безпеку і обороноздатність "республік" продовжать російські силові структури (ФСБ і Міноборони).

Відзначається, що напередодні указом президента РФ Козак знову був призначений заступником керівника адміністрації Путіна. Раніше він займав пост віце-прем'єра. До нового уряду Михайла Мушустіна чиновник вже не увійшов.

Сурков і Козак

Сурков і Козак

Відомо, що на початку 200о-х років, коли Козак теж був заступник керівника адміністрації Путіна, він займався Придністров'ям та її можливим поверненням в Молдову.

Російський політолог Станіслав Бєлковський вважає, Козак буде підтримувати повернення Україні окупованих територій Донбасу.

"Новітній заступник керівника АП РФ Дмитро Козак – прихильник фактичного повернення ОРДЛО Україні", – зазначив він.

Названий новий куратор "Л/ДНР" при Путіні

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков покинув державну службу.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Владислав Сурков
Місце
Росія
Теги
Донбас Новини Росії
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