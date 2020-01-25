Названий новий куратор "Л/ДНР" при Путіні

Після відставки помічника глави Росії Владислава Суркова його місце зайняв новопризначений заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Як пишуть "Відкриті медіа", Козак буде займатися економічними питаннями, що пов'язані з терористичними організаціями "Л/ДНР". При цьому курирувати "безпеку і обороноздатність "республік" продовжать російські силові структури (ФСБ і Міноборони).

Відзначається, що напередодні указом президента РФ Козак знову був призначений заступником керівника адміністрації Путіна. Раніше він займав пост віце-прем'єра. До нового уряду Михайла Мушустіна чиновник вже не увійшов.

Сурков і Козак

Відомо, що на початку 200о-х років, коли Козак теж був заступник керівника адміністрації Путіна, він займався Придністров'ям та її можливим поверненням в Молдову.

Російський політолог Станіслав Бєлковський вважає, Козак буде підтримувати повернення Україні окупованих територій Донбасу.

"Новітній заступник керівника АП РФ Дмитро Козак – прихильник фактичного повернення ОРДЛО Україні", – зазначив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков покинув державну службу.

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