Названі найгучніші отруєння критиків російської влади за 20 років

На тлі отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального оприлюднено список найгучніших подібних подій за 20 років.

У списку, який склало "Радіо Свобода", вказані восьмеро людей. Це опозиційні діячі, які виступали з критикоюна адресу російської влади і президента Володимира Путіна.

Так, в липні 2003 року журналіст-розслідувач і депутат Держдуми Юрій Щекочихін помер в результаті важкої інтоксикації.

Медичний висновок про причини його смерті так і не було оприлюднено, а кримінальну справу закрили через "відсутність складу злочину".

У вересні 2004 року журналістка-розслідувачка і критик президента РФ Володимира Путіна Анна Політковська була отруєна після того, як випила чай в літаку.

Американські лікарі виявили в її крові невідомий токсин, але визначити його не вдалося. Через два роки Політковську вбили.

У вересні 2004 року від променевої хвороби, викликаної невідомим речовиною, помер бізнесмен і близький знайомий Путіна Роман Цепов.

У листопаді 2006 року колишній офіцер КДБ і ФСБ, а також критик Кремля Олександр Литвиненко помер після зустрічі з Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуновим в лондонському готелі.

Лікарі виявили в його тілі сліди полонію-210.

У травні 2015 і лютому 2018 років опозиціонер Володимир Кара-Мурза двічі потрапляв до лікарні з отруєнням, викликаним невідомою речовиною.

У березні 2018 року колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Лікарі врятували життя обох.

У вересні 2018 року учасник групи Pussy Riot Петро Верзілов, на думку німецьких лікарів, був отруєний невстановленою речовиною.

Найгучніші отруєння критиків російської влади за 20 років

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського опозиціонера Олексія Навального госпіталізували з отруєнням. Політик перебуває на ШВЛ, він впав у кому. Передбачається, що йому додали токсини в чай.

Попереднім діагнозом Навального може бути гостре отруєння невстановленою псіходіcлептіком.