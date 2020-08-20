Названі найгучніші отруєння критиків російської влади за 20 років
На тлі отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального оприлюднено список найгучніших подібних подій за 20 років.
У списку, який склало "Радіо Свобода", вказані восьмеро людей. Це опозиційні діячі, які виступали з критикоюна адресу російської влади і президента Володимира Путіна.
Так, в липні 2003 року журналіст-розслідувач і депутат Держдуми Юрій Щекочихін помер в результаті важкої інтоксикації.
Медичний висновок про причини його смерті так і не було оприлюднено, а кримінальну справу закрили через "відсутність складу злочину".
У вересні 2004 року журналістка-розслідувачка і критик президента РФ Володимира Путіна Анна Політковська була отруєна після того, як випила чай в літаку.
Американські лікарі виявили в її крові невідомий токсин, але визначити його не вдалося. Через два роки Політковську вбили.
У вересні 2004 року від променевої хвороби, викликаної невідомим речовиною, помер бізнесмен і близький знайомий Путіна Роман Цепов.
У листопаді 2006 року колишній офіцер КДБ і ФСБ, а також критик Кремля Олександр Литвиненко помер після зустрічі з Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуновим в лондонському готелі.
Лікарі виявили в його тілі сліди полонію-210.
У травні 2015 і лютому 2018 років опозиціонер Володимир Кара-Мурза двічі потрапляв до лікарні з отруєнням, викликаним невідомою речовиною.
У березні 2018 року колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Лікарі врятували життя обох.
У вересні 2018 року учасник групи Pussy Riot Петро Верзілов, на думку німецьких лікарів, був отруєний невстановленою речовиною.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російського опозиціонера Олексія Навального госпіталізували з отруєнням. Політик перебуває на ШВЛ, він впав у кому. Передбачається, що йому додали токсини в чай.
Попереднім діагнозом Навального може бути гостре отруєння невстановленою псіходіcлептіком.