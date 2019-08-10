Названа офіційна причина смерті Алли Вербер

Офіційна причина смерті відомої бізнес-леді, легендарного фешн-директора ЦУМу, віце-президента ювелірної фірми Mercury Алли Вербер – менінгококовий сепсис.

Про це написала команда бізнес-леді на її сторінці в Instagram. Вона повідомила, що через слабкий імунітет організм не зміг побороти інфекцію.

"Пішла велика жінка, яка стала легендою за життя. Щоб покінчити з усіма чутками і спекуляціями в ЗМІ, ми хочемо повідомити, що офіційна причина смерті Алли Вербер – менінгококовий сепсис", – йдеться в повідомленні.

Алла Вербер Instagram Алли Вербер

Незважаючи на те, що раніше йшлося про те, що похорон мав відбутися в місті Торонто (Канада) 12 серпня, команда відзначила, що він буде 14 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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