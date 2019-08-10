Названа офіційна причина смерті Алли Вербер

Офіційна причина смерті відомої бізнес-леді, легендарного фешн-директора ЦУМу, віце-президента ювелірної фірми Mercury Алли Вербер – менінгококовий сепсис.
Про це написала команда бізнес-леді на її сторінці в Instagram. Вона повідомила, що через слабкий імунітет організм не зміг побороти інфекцію.
"Пішла велика жінка, яка стала легендою за життя. Щоб покінчити з усіма чутками і спекуляціями в ЗМІ, ми хочемо повідомити, що офіційна причина смерті Алли Вербер – менінгококовий сепсис", – йдеться в повідомленні.
Алла Вербер
Instagram Алли Вербер
Незважаючи на те, що раніше йшлося про те, що похорон мав відбутися в місті Торонто (Канада) 12 серпня, команда відзначила, що він буде 14 серпня.
"Доброго ранку, дорогі передплатники!" Так би почала свій пост усіма нами улюблена Алла Костянтинівна ... Всі ми вже який день сумуємо від непоправної втрати. Пішла велика жінка, яка стала легендою за життя. Щоб покінчити з усіма чутками і спекуляціями в ЗМІ, ми хочемо повідомити, що офіційна причина смерті Алли Вербер - менінгококовий сепсис. Через слабкий імунітет, організм не зміг побороти цю інфекцію. Алла Костянтинівна пішла від нас вдень 6 августа ... Велике спасибі всім, хто висловлює співчуття рідним і близьким. Похорон Алли Вербер пройдуть в Канаді, м Торонто, 14 серпня. Любимо. Пам'ятаємо. Сумуємо. Команда Алли Вербер
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вербер померла 6 серпня. Її госпіталізували в лікарню в Форте (Італія) 5 серпня, а наступного дня вона померла.
Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак з'ясувала подробиці смерті фешн-директора ЦУМу. Родичі Вербер повідомили журналістці про те, як бізнес-леді провела останній рік. Так, Собчак написала, що жінку відвезли до лікарні з діагнозом "сепсис", зараження крові.
З'явилася версія, що Вербер, яка померла в Італії, п'ять років боролася з раком, але одужала.
Лікар-онкогематолог Раїса Качанова зробила припущення, що бізнес-леді могла померти через спеку в Європі і незвичні фізичні навантаження.
Стало відомо, що Вербер поховають 12 серпня в Торонто (Канада).
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