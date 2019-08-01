"Називали Кеном": жорстокий убивця блогерки у Москві засмутився, що погано виглядає у тюрмі. Відео

Підозрюваний у жорстокому вбивстві 24-річної блогерки Катерини у Москві Максим Гарєєв, який зізнався у скоєному, дуже переживає, що погано виглядає за ґратами.

Відео із закритим руками обличчям злочинця опублікували російські ЗМІ. На ньому чоловік каже, що не хоче показуватися пресі.

"Я не хочу, я виглядаю погано. Бо на фотографіях я один, а зараз я... Ну, можна сказати, що після недовготривалого проживання у тюрмі, все ж таки, це не домашній догляд за собою", – сказав він.

Максим Гарєєв

Гарєєв заявив, що йому дуже важливо, як він виглядає.

"Мене тому Кеном і називали", – сказав він журналістам.

При цьому він відмовився відповідати на запитання про пластичні операції для того, щоб стати схожим на ляльку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річна дівчина кілька днів не виходила на зв'язок із батьками. Господар житла приїхав за місцем проживання Катерини у Москві після дзвінка її родичів. Всередині він виявив валізу, у якій було заховано її тіло без одягу і з перерізаним горлом.

Гарєєв сказав, що вбита ним дівчина багаторазово його "ображала, принижувала сексуальну гідність і принижувала фінансові можливості", тому він її зарізав.

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