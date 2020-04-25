Наздоганяє Китай: у Росії встановлено антирекорд за смертністю від коронавірусу

За минулу добу, 25 квітня, в Росії через ускладнення, викликані коронавірусом COVID-19, померло 66 осіб. Так, в країні встановлено антирекорд за смертностю від захворювання.

Про це повідомили в оперативному штабі РФ по боротьбі з коронавірусом. Так, у попередній раз рекордний приріст за кількістю померлих пацієнтів з COVID-19 у країні було зафіксовано 24 квітня, коли померли 60 осіб.

Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 681, хворих – до 74 588 (з них за добу 5966), одужали 6250 осіб.

Дані за 25 квітня worldometers.info

Дані за 24 квітня worldometers.info

Більше половини всіх смертей (366) зафіксовано у Москві. За останню добу в столиці помер 41 пацієнт. Як розповіли напередодні в оперштабі, пацієнтам було від 34 до 92 років. Десять з них страждали на цукровий діабет. У померлих були супутні захворювання, в тому числі гіпертонія, вірусний гепатит і лейкоз.

Мер Москви Сергій Собянін 23 квітня заявив, що ситуація з поширенням хвороби в столиці погіршується. За його словами, в найближчі кілька тижнів в місті буде додатково розгорнуто кілька тисяч ліжок для хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія стає новим епіцентром поширення коронавірусу. У Москві реанімації працюють в завантаженому режимі. Так, 23 квітня Росія зайняла друге місце в світі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, на першому вже опинилися США.

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