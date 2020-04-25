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25 квітня • оновлено в 18:59
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Наздоганяє Китай: у Росії встановлено антирекорд за смертністю від коронавірусу

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За минулу добу, 25 квітня, в Росії через ускладнення, викликані коронавірусом COVID-19, померло 66 осіб. Так, в країні встановлено антирекорд за смертностю від захворювання.

Про це повідомили в оперативному штабі РФ по боротьбі з коронавірусом. Так, у попередній раз рекордний приріст за кількістю померлих пацієнтів з COVID-19 у країні було зафіксовано 24 квітня, коли померли 60 осіб.

Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 681, хворих – до 74 588 (з них за добу 5966), одужали 6250 осіб.

Дані за 25 квітня

Дані за 25 квітня

worldometers.info

Дані за 24 квітня

Дані за 24 квітня

worldometers.info

Більше половини всіх смертей (366) зафіксовано у Москві. За останню добу в столиці помер 41 пацієнт. Як розповіли напередодні в оперштабі, пацієнтам було від 34 до 92 років. Десять з них страждали на цукровий діабет. У померлих були супутні захворювання, в тому числі гіпертонія, вірусний гепатит і лейкоз.

Мер Москви Сергій Собянін 23 квітня заявив, що ситуація з поширенням хвороби в столиці погіршується. За його словами, в найближчі кілька тижнів в місті буде додатково розгорнуто кілька тисяч ліжок для хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія стає новим епіцентром поширення коронавірусу. У Москві реанімації працюють в завантаженому режимі. Так, 23 квітня Росія зайняла друге місце в світі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, на першому вже опинилися США.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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