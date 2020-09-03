Как стало известно, 22 сентября Владимир Путин выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Судя по его программным заявлениям в зарубежной прессе и темам, с которыми он любит обращаться к молодому поколению россиян, президент не сможет на напомнить о войне, её уроках, исторической памяти и непозволительности переписывания истории – не случайно же он с недавних пор появляется (лично или в виде транслируемого из бункера в Ново-Огарёво образа) в самом высоком в мире собрании исключительно в юбилейные (70-й и 75-й) годы со времени окончания той гигантской исторической драмы, которая лично для него всё никак не может завершиться. Однако даже если мировые лидеры встретят эту часть выступления благосклонно, что ещё они смогут услышать?

Практически со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что президент будет говорить о идее и принципе суверенитета (понимая его в категориях XVII столетия: сувереном является не народ, а правитель; он определяет религию [идеологию] и законы государства; никаких обязательных для исполнения универсальных норм и принципов не существует, и т.д.). Естественно, он напомнит, что Россия категорически против нежеланного вмешательства в дела других суверенных государств – и если и предпринимает подобные интервенции, то только по просьбе законного правительства (чему мы свидетели с Афганистана до Сирии) или идя навстречу настойчивым народным призывам (как то происходило от Прибалтики до Крыма). Скорее всего он разовьёт свою прежде высказанную с той же трибуны идею о важности существования в международной системе права вето и повторит мысль о том, что наделённые таким правом государства должны сплотиться и за пределами зала заседаний Генеральной Ассамблеи, проводя свои "саммиты пяти" и выстраивая интересующую их глобальную архитектуру. Наконец, будут произнесены ритуальные слова о необходимости борьбы с всеобщими угрозами, в том числе эпидемиями, предложена неоценимая российская помощь в виде универсальной вакцины и отмечено, что поиск виновных в появлении вируса, разумеется, провокативен и неуместен. В заключение будет, вероятно, отмечено сложное положение в глобальной экономике, указано на недопустимость экономических санкций и на важность сотрудничества между производителями и потребителями энергоресурсов, а также рассказано, как Россия успешно модернизируется.

Однако всё это, как мне кажется, будет не очень интересно слушателям. На президента России будут смотреть не как на главу великой державы и даже не как на политика, перекраивающего европейские границы. Его будут, на мой взгляд, воспринимать прежде всего в трёх ипостасях.

Во-первых, как террориста, в последние пять лет неуклюже отнекивавшегося от покушения на убийство бывшего российского разведчика в Великобритании; настаивавшего, что грузинской гражданин, до того расстрелянный в Берлине, собственно и заслуживал такого конца; и, наконец, отказывающегося даже начать официальное расследование отравления А.Навального тем же ядом, который был применен для устранения бывших российских граждан за границей (о менее значимых терактах – от уничтожения беглых чеченцев в Австрии до убийства российских журналистов в ЦАР – мировые политики могут не знать, но три отмеченных случая известны хорошо). К тому же фоном выступления останется идущий в Голландии процесс по обвинению России в уничтожении гражданского самолёта со всеми его пассажирами.

Во-вторых, как человека, реально возомнившего себя новым "жандармом" [Восточной] Европы, что на этот раз выражается в открытой поддержке нелегитимного вождя соседней Белоруссии, проигравшего выборы, но категорически отказывающегося расстаться с властью. Хочется верить, что ни до 22 сентября, ни после этой даты российские войска в братскую страну не вторгнутся, однако уже сейчас очевидно, что Москва готовится повторить там неудавшуюся в 2014 году на Украине схему: задобрить власти и народ кредитами и экономической помощью, поддержать усилия силовиков по "стабилизации" ситуации и фактически установить контроль над соседней страной. Режим В.Путина настолько похож на режим А.Лукашенко, что допустить его падения он фактически не имеет права – даже если станет из-за этого столь же невыездным, каким является сейчас и забывшийся директор шкловского совхоза.

В-третьих, как руководителя страны, которая известна в мире как дезинформатор и технологический диверсант: именно в последние годы разоблачения российского шпионажа, сетей влияния и сбора информации стали особенно массовыми. С Россией всё чаще связывается деятельность самых "ярких" хакерских группировок, а шпионаж за собственными гражданами на основании печально известного "закона Яровой" и фальсификация сетевых данных стали в России столь распространенными, что наша страна сегодня постепенно вытесняется за грани цивилизованного информационного поля. Практически безошибочно можно сказать, что президент России будет единственным главой государства или правительства, выступающим на Генеральной Ассамбле, чей официальный интернет сайт http://kremlin.ru не имеет никакой защиты, так как его SSL сертификат отозван так называемой Root Certificate Authority – своего рода всемирным парламентом интернета.

За прошедшие с последнего явления В.Путина в ООН пять лет Россия ещё больше обособилась от мира, ещё менее готова говорить с партнёрами на понятном им языке, ещё глубже погрузилась в себя и в придуманные ею самой мифологемы. Выходя в эфир, чтобы не сказать ни единого слова о том, о чем хотели бы услышать сидящие перед оратором посланники десятков государств – значит просто обрекать себя на очередной вселенский позор. Остаётся лишь пожалеть, что в Кремле это отказываются понимать.