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8 березня • оновлено в 05:19
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Навколо загадкової загибелі туристів на перевалі Дятлова розгорівся скандал

1.9т
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Санкт-Петербурзький суд ухвалив спалити тираж документальної книги Анни Охременко "Уральская Голгофа, или Госзаказ на ликвидацию", в якій автор висунула свою версію трагедії на перевалі Дятлова в Росії.

На думку письменниці, наказ про знищення людей віддав КДБ особисто перший секретар Свердловського обкому партії Андрій Кириленко, майбутній секретар ЦК КПРС і кандидат в генсеки, пише utro.ru.

"Заморозити в черговому поході! Без єдиного пострілу, щоб комар носа не підточив", – наводяться слова Кириленко в книзі.

Навколо загадкової загибелі туристів на перевалі Дятлова розгорівся скандал

Навколо загадкової загибелі туристів на перевалі Дятлова розгорівся скандал

Архівне фото

Син Кириленко заявив, що книга ображає пам'ять батька і через суд зажадав визнати брехливими твердження про причетність батька до загибелі студентів, розстрілу жителів Новочеркаська, а також дані про його психічні розлади. Весь тираж книги суд постановив знищити. Крім того, автор має виплатити йому 50 тисяч рублів компенсації.

Як писав OBOZREVATEL раніше, одна з членів таємниче загиблої групи Ігоря Дятлова Людмила Дубініна замерзла на смерть, стоячи на колінах. У такій позі її відкопала пошукова група.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія
Тег
перевал Дятлова
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