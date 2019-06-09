Навколо таємниці перевалу Дятлова розгорівся постільний скандал

У російському Єкатеринбурзі почали продавати постільну білизну з зображенням останнього знімка фатального походу трагічно загиблої групи Ігоря Дятлова.

Це фото дуже символічно. Туристи піднімаються на перевал назустріч своїй смерті, пише "КП". Фотографії білизни легко знайти в мережі. На сірому фоні намальований туманний образ туристів, які йдуть вдалину .

Розробники виправдовуються: мовляв, не збираються заробляти на крові. Правда, при цьому, як підмітили журналісти, вони називають трагедію на перевалі "смачною уральською історією".

Те саме останнє фото

Реакція родичів жертв поки не невідома. Але росіяни вже назвали цей невдалий дизайнерський хід справжнім блюзнірством.

Постіль із групою Дятлова "КП"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Громадський фонд пам'яті групи Дятлова передав прокуратурі фотографії та щоденники загиблих у 1959 році туристів. Він має намір звернутися у СК РФ з проханням про відновлення слідчих заходів у справі.

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