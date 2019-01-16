"Навіть руки не мили!" Розкрилися секретні дані про місце розробки "Новачка"

Селище Шихани в Саратовській області Росії, у якому, як заявляли представники британських спецслужб, була розроблена отрута "Новачок", втратило статус закритого адміністративно-територіального утворення (ЗАТУ).

Як розповів "Новой газете" місцевий житель Сергій Ізвеков, Державний інститут технології органічного синтезу (ГІТОС) розташовувався неподалік від населеного пункту.

"Інститут був десь за десять кілометрів звідси. Я намагаюся туди не їздити. Менше знаєш, краще спиш", — зазначив він.

"Ми не замислювалися, чим саме хіміки займаються, хоча жили в сусідніх квартирах. Небезпечно було питати. Був відділ режиму, органи стежили строго", — додав Ізвеков.

"Свободные новости"

За ЗАТУ майже всі організації в селищі підпорядковувалися безпосередньо московському керівництву. "Столичні комісії сюди їздити боялися. Навіть руки під краном мити не хотіли. Везіть, кажуть, для нас воду із Вольська", — розповів місцевий житель.

Після скасування ЗАТУ селище буде частково отримувати федеральне фінансування тільки два роки. Далі доведеться жити на власні доходи й обласні дотації.

У 1990-ті основна діяльність ДІТОС опинилася під забороною. У програму знищення хімзброї, на яку виділялися бюджетні мільярди, шиханців не взяли. Наукові співробітники почали роз'їжджатися у Москву.

"Як ви реагували на історію із "Новачком"?" — поцікавилися у місцевого науковця Володимира Федосова. "Блеф якийсь. Я так говорю, оскільки сам стикався і знаю цю речовину. "Новачок" — бульварна назва. Ми це слово не вживали. Знали тільки шифри речовин, буквено-цифрові комбінації", — відповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замах на життя Сергія Скрипаля був здійснений у місті Солсбері. Його разом із донькою знайшли у парку в несвідомому стані і госпіталізували із серйозним отруєнням. На щастя, обом їм вдалося вижити, не дивлячись на важкий стан.

Однак "Новачок" усе одно став причиною смерті людини. Після замаху на Скрипалів організатори злочину викинули флакон від парфумів, у якому і зберігалася отруйна речовина. Його знайшов місцевий житель Солсбері Чарлі Роулі й подарував своїй подрузі Дон Стерджесс. Після контакту з субстанцією жінка опинилася у лікарні, де незабаром померла.

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