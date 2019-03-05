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Навіть не перевірили текст! У Росії політики зганьбилися з привітаннями до 8 Березня

6.2тЧитати матеріал російською

У Росії політики зганьбилися з привітаннями жінок зі святом 8 Березня.

Як повідомляє "Знак", у місті Курган місцеві члени КПРФ випустили святкові плакати, де в написі була допущена помилка, яка змінила суть привітання.

"Нехай весна наповнить ваші серця радістю, надією і любов'ю. Всього ненайкращого (рос. нилучшего. – Ред.) вам і вашим близьким", – вказано на плакаті.

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Помилку помітив місцевий блогер Ілля Вінштейн.

"Комуністи вирішили привітати жінок із 8 Березня, але навіть не перевірили привітання. Трапився казус", – зазначив він.

Другий секретар Курганського обкому КПРФ Яків Сидоров виправдався, що виникла "технічна помилка".

"На якому етапі вона сталася, я, чесно кажучи, не знаю. Але це, напевно, вже не так важливо. Не думаю, що треба зараз шашкою махати, хоча сенс привітання, звичайно, своєрідний вийшов", – повідомив комуніст.

У РФ зганьбилися з привітаннями до 8 Березня

У РФ зганьбилися з привітаннями до 8 Березня

Скріншот

Після ганьби комуністи виправили помилку в привітанні: поверх слів, надрукованих з помилками, приклеїли заплатки з правильним написанням.

"Нехай весна наповнить ваші серця радістю, надією і любов'ю. Всього самого найкращого Вам і вашим близьким", - тепер так звучить вірна фраза, передає URA.

Навіть не перевірили текст! У Росії політики зганьбилися з привітаннями до 8 Березня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії чиновники зганьбилися привітанням із 850-річчям.

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РосіяКурган
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минин евген
минин евген
кацапьё ж не может, что бы не обосраться. даже в мелочах!
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