Навіть дитина знає: журналістка назвала різницю між українцями і росіянами

Головною відмінністю між українцями і росіянами в плані ідеології є те, що український народ не прощає влади образ, а російський – терпить.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказала російська журналістка Олена Риковцева. Як приклад вона навела протести на Майдані мільйонів українців через відмову експрезидента Віктора Януковича підписувати Угоду про Асоціацію з ЄС.

Майдан Радіо Свобода

"Українці все сприймають гостріше, вони ображаються. Якщо влада образила їх, вони виходять на вулиці з протестами, а росіяни терплять. Ось така відмінність між нашими народами. Коли жирував Янукович, а потім кинув вас з європейським угодою, люди його вигнали. В Росії теж багато хто бачить, що відбувається, як Путін поділив країну між своїми. Навіть дитина знає про це. Може бути це теж якось ображає росіян, але вони все одно не вийдуть на вулиці", – впевнена журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни заздрять українцям, вважаючи, що в Україні існує справжня демократія і свобода слова.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.