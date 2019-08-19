Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Навіть дитина знає: журналістка назвала різницю між українцями і росіянами

1.5т Читати матеріал російською

Головною відмінністю між українцями і росіянами в плані ідеології є те, що український народ не прощає влади образ, а російський – терпить.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказала російська журналістка Олена Риковцева. Як приклад вона навела протести на Майдані мільйонів українців через відмову експрезидента Віктора Януковича підписувати Угоду про Асоціацію з ЄС.

Майдан

Майдан

Радіо Свобода

"Українці все сприймають гостріше, вони ображаються. Якщо влада образила їх, вони виходять на вулиці з протестами, а росіяни терплять. Ось така відмінність між нашими народами. Коли жирував Янукович, а потім кинув вас з європейським угодою, люди його вигнали. В Росії теж багато хто бачить, що відбувається, як Путін поділив країну між своїми. Навіть дитина знає про це. Може бути це теж якось ображає росіян, але вони все одно не вийдуть на вулиці", – впевнена журналістка.

Новини
Як росіяни ставляться до українців? Опитування показало несподіваний результат

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни заздрять українцям, вважаючи, що в Україні існує справжня демократія і свобода слова.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Російсько-український конфлікт Євромайдан
Особи
Олена Риковцева Віктор Янукович
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Несколько иначе Народ в России живёт приятно достойно и красиво...А народ Украины ползает в нищете...Вот и есть различие...Толпы украинцев валят работать в Россию а не наоборот)))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Что то при Порошенко ни кто не оскорбился.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...