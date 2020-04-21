Навіщо в СРСР вішали відразу два тюля: з'явилася відповідь

Гліб Іванов Новини Росії 02:00, 22.04.2020

У Радянському Союзі жінки зазвичай вішали відразу два тюля на вікна – один на карниз, другий клеїли на скло.

Як пише novate.ru, тюлеві вікна – справжня знахідка для кімнат, вікна яких виходять на південну сторону. Навіть взимку в таких приміщеннях дуже жарко, сонце в поєднанні з працюючими батареями пересушує повітря і піднімає температуру.

Темні штори – не найкращий вихід, оскільки візуально вони зменшують простір кімнати, та й з часом перетворюються в громіздкі пилозбірники, доглядати за якими не так-то просто. З тюлем, навпаки, все ясно: його можна в будь-який момент зняти, випрати і повісити назад буквально за лічені хвилини.

Просочений крохмалем тюль потрібно докласти до вікна, починаючи зверху, і руками розгладити складки, поки він ще вологий. Чим ретельніше ви розправите усі складочки, тим кращий результат отримаєте. Поки ви клеїте тюль, вікна і двері в кімнату повинні бути закриті. Провітрити приміщення можна буде вже вранці, коли все висохне.

Такі приклеєні фіранки захищали не тільки від сонячного світла, але ще і від очей перехожих або тих, хто живе в будинку навпроти.

Раніше OBOZREVATEL писав, що люди в Радянському Союзі виглядали неохайно і набагато старшими за свої роки, тому є кілька причин.

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