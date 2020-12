Четвертий тиждень в інформаційному просторі обговорюють здоров'я президента Росії. Точніше, серйозні проблеми зі здоров'ям першої особи, які змусять його піти у відставку вже в 2021 році. Початок розмовам поклали публікації в іноземних виданнях. 6 листопада газети The Sun і The Daily Mail (Великобританія), The New York Post (США) опублікували статті, в яких журналісти з посиланням на російського історика, політичного аналітика, публіциста і громадського діяча, доктора історичних наук Валерія Солов'я припустили, що у Путіна хвороба Паркінсона.

Далі текст мовою оригіналу.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поспешил заявить: "Здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента всё хорошо. Здоровье отменное". Ему вторила кремлёвская пропаганда, утверждая, что всё это происки газетных писак, "забыв", что названные издания являются одними из самых популярных и читаемых в Великобритании и США. The Sun (тираж порядка 3 млн экз.) с 1978 по 2020 годы была самой популярной газетой в Великобритании, The Daily Mail (тираж порядка 2 млн экз.) является первой по популярности и второй после The Sun по величине тиража, The New York Post (тираж порядка 500 тыс. экз.) — одна из крупнейших американских газет. Для сравнения, тираж авторитетной российской газеты "Коммерсантъ" составляет всего 125 тыс. экз., "Ведомости" – 75 тыс. экз., "Комсомольская правда" – 655 тыс. экз.

В своих публикациях британские и американские журналисты сослались не только на мнение Валерия Соловья, но и привели целый ряд аргументов, с которыми нельзя не считаться. В частности, они обратили внимание на дрожание пальцев на руках Путина, подёргивание ног, неодинаковую моторику правой и левой руки. Дело в том, что скованность и замедленность движений, шаркающая походка, как будто человек идёт по льду, едва заметное дрожание в руках, замедленные движения, перепады настроения как раз и указывают на болезнь Паркинсона. В пользу теории говорит отшельнический образ жизни, который ведёт Путин с начала эпидемии. За весь год он считаные разы покидал резиденцию, даже отказался от "Прямой линии" с народом, которую за всё время своего президентства отменял дважды – в 2004 и 2012 годах. Если слухи о Паркинсоне правда, коронавирус для президента России особенно опасен, так что его полная изоляция во время эпидемии вполне оправданна.

Всё это и многое другое указывает на то, что российский президент если не болен, то пребывает не в лучшей форме. Путин не молод, не так давно ему исполнилось 68 лет, по сути, он российский пенсионер. Согласно исследованию "Глобальное бремя болезней", опубликованному в медицинском журнале The Lancet, в России самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе — 63,7 лет. Понятно, что здоровая жизнь Владимира Путина будет более продолжительной, чем обычного российского пенсионера, но никто не вечен.

Обычно, болезнь Паркинсона развивается в возрасте 40–65 лет, и тогда пациенты живут ещё около 20 лет. Если она появляется в более раннем возрасте, прогнозируемая продолжительность жизни составляет ещё около 40 лет. Это всё при условии своевременной диагностики и качественного медицинского сопровождения, в чём мы в случае с Путиным не сомневаемся. Болезнь Паркинсона не поддаётся лечению, в мире нет даже лекарств, которые могут замедлить её развитие. Болезнь неуклонно прогрессирует с той лишь разницей, что адекватная терапия замедляет развитие ряда симптомов.

О том, что у Путина болезнь Паркинсона, иностранные журналисты писали не раз. В частности, в 2015 году была опубликована статья в британском издании The Times, а чуть позднее – расследование BBC со ссылкой на издание. Одним из поводов для разговоров о проблемах со здоровьем президента России стало исчезновение Путина в период с февраля по март. Журналисты вместе со специалистом по изучению нарушения движений из центра по изучению болезни Паркинсона в Неймегене (Нидерланды) проанализировали движения Путина, но пришли тогда к выводу, что скорее речь идёт о характерной для КГБистов "походке стрелка", а не о Паркинсоне.

К слову, именно с тех пор Валерий Соловей и начал "хоронить" Путина, каждый год обещая его скорую отставку, о чём даже написано в его профиле в Википедии. При этом политический аналитик умело наводит тень на плетень. В частности, комментируя статьи в газетах The Sun, The Daily Mail и The New York Post, он сказал: "Я не давал „Сан" ни интервью, ни никаких комментариев. Совершенно точно я не употреблял термин „болезнь Паркинсона". Я говорил о том, что у Владимира Владимировича Путина есть очень серьёзные проблемы со здоровьем. Я говорил, что этих проблем две — психоневрология очень тяжёлая и второе — это онкология. Но никаких диагнозов я не давал, поскольку я не имею на это права".

В пользу версии о том, что у президента России не Паркинсон, а рак, могут говорить признаки раковой кахексии. Кахексия при раке означает сильную потерю веса, которая доходит до крайнего истощения и вызывает проблемы практически во всех жизненно важных органах. Состояние крайне опасное, и является одной из прямых или косвенных причин смерти больных онкологией. Заметно, что над внешностью Путина поработали пластические хирурги и косметологи. Возможно, речь идёт не об омолаживающих процедурах, а о попытках скрыть признаки кахексии — изнеможённое лицо, которое не спрячешь под слоями одежды. Президент России больше не разгуливает перед избирателями с голым торсом, как это было несколько лет назад, так что о его весе и реальной физической форме мы можем только догадываться.

В защиту Валерия Соловья отметим, что не только он, но и российские политики первого эшелона, в частности, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, периодически "хоронят" Путина. "Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил", – сказал Володин в июне. А не так давно во время обсуждения проекта закона о неприкосновенности экс-президентов увлёкся и заявил: "Действия, которые допускали политики после смерти Сталина, когда перечеркнули все победы, затоптав его, привели тоже к плохим последствиям, хотя Сталину оценку дал и народ, и историки".

Иосиф Виссарионович единолично руководил СССР до своей смерти, к которой, считается, было причастно его близкое окружение. Можно долго дискутировать на тему, правда это или нет, но почти все историки сходятся во мнении, что соратники Сталина способствовали его кончине, не торопясь с медицинской помощью. Володин явно погорячился со сравнением, ведь Владимир Путин вряд ли хочет повторить судьбу Кобы.

Путинский стиль управления всё больше смахивает на сталинский, в том числе по отношению к своему окружению. Так что распускание слухов (правдивых или нет) о серьёзных проблемах со здоровьем президента России может быть подготовкой для условно-добровольного или принудительного трансфера в самом скором времени (не потому, что семья Путина просит его беречь здоровье и уйти на пенсию, а из-за того, что он стал слишком опасным и токсичным для окружения). Сейчас Путин активно "стелет соломку" — депутаты принимают один за другим законы, гарантирующие экс-президенту неприкосновенность и сытую старость. А тем временем окружение Путина продолжает "рыскать глазами в поисках преемника". В качестве кандидатов числятся Мишустин, Медведев, Сечин, Патрушев и даже дочь Путина — Тихонова.

К слову, злые языки говорят, что слухи о болезни Путина могут распространяться специально, чтобы на арену вышли потенциальные преемники. "Амбициозных" пустят под нож в традициях бандитского Петербурга. Чтобы не получилось с Путиным так, как с Йосифом Виссарионовичем.

Но это всё не точно.

