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"Навіщо дитину посадили? Постановка!" Фото з протестів у Москві розлютило мережу

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Фотографія маленької дитини на протестах у Москві, які пройшли 3 серпня, розлютила користувачів мережі.

Відповідний знімок опублікував головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов на своїй сторінці в Instagram, показавши сумну дівчинку з іграшкою на тлі ОМОНу, який крокує дорогою.

"Прогулянки бульварами", – просто підписав Венедиктов, проте в мережі знімок обізвали постановкою, а фотографа – провокатором.

Дитина на протестах у Москві

Дитина на протестах у Москві

instagram / aavst

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"Постановка, причому вельми груба", "Аж надто постановочне фото, дуже незграбно. Репортажні фото з затримань набагато вражаючі", "Показове фото, незалежно постановочне воно чи ні. У наших дітей відбирають майбутнє", "А навіщо цю дитину туди посадили? Де батьки? Провокатори", "Вся суть путінського режиму", – прокоментували в мережі.

"Навіщо дитину посадили? Постановка!" Фото з протестів у Москві розлютило мережу
"Навіщо дитину посадили? Постановка!" Фото з протестів у Москві розлютило мережу
"Навіщо дитину посадили? Постановка!" Фото з протестів у Москві розлютило мережу
"Навіщо дитину посадили? Постановка!" Фото з протестів у Москві розлютило мережу
"Навіщо дитину посадили? Постановка!" Фото з протестів у Москві розлютило мережу
"Навіщо дитину посадили? Постановка!" Фото з протестів у Москві розлютило мережу

Протести в Москві

Протести в Москві

Baza

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олексій Венедиктов
Місце
Росія Москва
Теги
протест Новини Росії соцмережі
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кто это чмо лохматое не знает,Венедиктов мразь и провокатор по жизни,как и ""дети ""на снимках,как настоящие артисты мордочки свои корчат на камеру,че Венедиктов фотки с содержимым рюкзачков ""детей""не распространяет? Там много интересного,ножи,балончики с газом,кастеты,ну это конечно ерунда,для самообороны видно.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Дівчинку б, хоч розчесали і волосся б уклали...
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КОНКРЕТНИЙ БЛАТАРЬ
КОНКРЕТНИЙ БЛАТАРЬ
ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТЬСЯ ПЛАМЯ!!! БЕЙ МУСОРОВ - СПАСАЙ РОССИЮ!!!
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