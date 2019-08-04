"Навіщо дитину посадили? Постановка!" Фото з протестів у Москві розлютило мережу

Фотографія маленької дитини на протестах у Москві, які пройшли 3 серпня, розлютила користувачів мережі.
Відповідний знімок опублікував головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов на своїй сторінці в Instagram, показавши сумну дівчинку з іграшкою на тлі ОМОНу, який крокує дорогою.
"Прогулянки бульварами", – просто підписав Венедиктов, проте в мережі знімок обізвали постановкою, а фотографа – провокатором.
Дитина на протестах у Москві
instagram / aavst
"Постановка, причому вельми груба", "Аж надто постановочне фото, дуже незграбно. Репортажні фото з затримань набагато вражаючі", "Показове фото, незалежно постановочне воно чи ні. У наших дітей відбирають майбутнє", "А навіщо цю дитину туди посадили? Де батьки? Провокатори", "Вся суть путінського режиму", – прокоментували в мережі.
Протести в Москві
Baza
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.
У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.
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МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.
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