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2 вересня • оновлено в 17:31
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"Наведи вже лад!" Путіна розгромили за нову "показуху". Відео

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Президент Росії Володимир Путін у ході поїздки до Іркутської області у понеділок, 2 вересня, поспілкувався із жителями постраждалого від повені Тулуна.

Відповідне відео з'явилося на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Одна з мешканок, яку в мережі назвали підставною, поскаржилася главі держави, що люди почали виїздити з міста через відсутність інфраструктури та зруйноване житло.

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Путін поспілкувався із жителями Тулуна

Путін поспілкувався із жителями Тулуна

Скріншот із відео

"Будуватимуть стільки, щоб задовольнити всіх людей, які постраждали. Всіх! Поки питання з житлом не буде вирішене, режим надзвичайної ситуації буде продовжений", – запевнив у відповідь Путін.

Путіна розгромили за нову "показуху"

Путіна розгромили за нову "показуху"

РИА Новости

Користувачі відреагували на чергові обіцянки президента. "Путін поїде і буде все як і раніше", "Смішно", "Кому він це говорить, охоронцям своїм?", "Бідні жителі Тулуна. Спочатку повінь, тепер Путін", "Він у Челябінську вже обіцяв всіх з аварійного будинку розселити", "У своїй країні наведи лад і не лізь в інші країни", "А були там рибалки і морозивниця?" – написали у коментарях.

"Наведи вже лад!" Путіна розгромили за нову "показуху". Відео
"Наведи вже лад!" Путіна розгромили за нову "показуху". Відео
"Наведи вже лад!" Путіна розгромили за нову "показуху". Відео
"Наведи вже лад!" Путіна розгромили за нову "показуху". Відео
"Наведи вже лад!" Путіна розгромили за нову "показуху". Відео
"Наведи вже лад!" Путіна розгромили за нову "показуху". Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін обурив росіян твердженням, що рівень їхніх доходів зростає.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Хрень полная, но обоз не может без Бога.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
як говорять на росії: мели эмеля твоя неделя
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
головний порядок в головах росіян він вже навів а все інше по цимбалам.
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