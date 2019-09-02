"Наведи вже лад!" Путіна розгромили за нову "показуху". Відео

Президент Росії Володимир Путін у ході поїздки до Іркутської області у понеділок, 2 вересня, поспілкувався із жителями постраждалого від повені Тулуна.

Відповідне відео з'явилося на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Одна з мешканок, яку в мережі назвали підставною, поскаржилася главі держави, що люди почали виїздити з міста через відсутність інфраструктури та зруйноване житло.

Путін поспілкувався із жителями Тулуна Скріншот із відео

"Будуватимуть стільки, щоб задовольнити всіх людей, які постраждали. Всіх! Поки питання з житлом не буде вирішене, режим надзвичайної ситуації буде продовжений", – запевнив у відповідь Путін.

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Користувачі відреагували на чергові обіцянки президента. "Путін поїде і буде все як і раніше", "Смішно", "Кому він це говорить, охоронцям своїм?", "Бідні жителі Тулуна. Спочатку повінь, тепер Путін", "Він у Челябінську вже обіцяв всіх з аварійного будинку розселити", "У своїй країні наведи лад і не лізь в інші країни", "А були там рибалки і морозивниця?" – написали у коментарях.

"Будут строить столько, чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали. Всех! Пока вопрос с жильем не будет решен, режим чрезвычайной ситуации будет продолжен": Путин пообщался с жителями Тулуна pic.twitter.com/7jnajPh55k — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 2, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін обурив росіян твердженням, що рівень їхніх доходів зростає.

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