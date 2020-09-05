Всякий раз, когда с критиками г-на Путина и его режима случается какое-нибудь несчастье, власть запускает в оборот "свежий" тезис о том, что ей нет от этого никакой пользы. Новаторский тезис ввел в пропагандистский оборот лично г-н Путин, откликнувшийся на убийство Анны Политковской словами о том, что смерть отважной журналистки нанесла власти куда больше вреда, чем все ее публикации. В подтексте этой циничной фразы угадывалась мысль о том, что власть в принципе готова убить или искалечить любого, если сочтет такое злодейство отвечающим ее интересам.

Логическим продолжением этого универсального тезиса стало обвинение сторонников и забугорных "спонсоров" убитого (покалеченного) оппозиционера в стремлении превратить его в "сакральную жертву", чтобы нанести вред репутации власти. Они, дескать, и убили (покалечили), а власть, чистая как слеза младенца, здесь не при делах.

Сегодня, когда превратившийся в "берлинского пациента" (или "этого человека") Алексей Навальный находится между жизнью и смертью в клинике "Шарите", разговоры о том, что мотива для его убийства у власти не было, появились вновь. Для пущей достоверности власти впору задуматься о том, чтобы грохнуть кого-то из своих сторонников, подложив тем самым хорошую свинью оппозиции. Бред, конечно, но начальству нравится.

Не принадлежа к начальству, я в этот бред совершенно не верю. В том числе потому, что отравление Навального, на мой взгляд, вполне отвечало как тактическим, так и стратегическим интересам власти. О первых я уже писал: выведя из строя видного оппозиционного политика накануне грядущих выборов, власть явно надеялась подорвать эффективность тактики так называемого "умного голосования", успешно апробированного Алексеем Навальным на предыдущих выборах. Удалось ли ей это сделать, мы узнаем совсем скоро.

О стратегических интересах, которые преследовала власть, затевая свое злодейство, остается догадываться. Со своей стороны, предположу, что отравление Алексея Навального могло стать важной проверкой его популярности в российском обществе. Если эта догадка верна, то власть, кажется, может успокоиться.

Посудите сами, ответом на убийство Бориса Немцова стали массовые протестные выступления по всей стране, арест и этапирование в Москву хабаровского губернатора Сергея Фургала продолжают будоражить едва ли не весь Дальний Восток России. Зато отравление Алексея Навального прошло почти незамеченным: масштабного протеста против этого чудовищного преступления не было. Ни в Москве, ни в Сибири, нигде. Оппозиционные политики предпочли ограничиться политкорректным возмущением, а говорящие головы властной гидры в белых халатах и без, приободрившись, занялись изобретением диких версий случившегося, заставляющих усомниться не столько в их порядочности, с которой все и без того давно ясно, сколько в умственной полноценности.

Со своей стороны, пресловутые западные "партнеры" России не могли, конечно, не отреагировать на отравление Алексея Навального. Но опять-таки очень осторожно и вразнобой. Германия, Франция и Италия призывают к продолжению диалога с Россией, бывшие "социалистические лагерники" с этим не согласны, а пока еще действующий президент США, заявил, что устал от новостей из России и предпочитает за ними не следить. Одним словом, нет у них методов против нашего "Кости Сапрыкина".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.