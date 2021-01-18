Навальному влаштували виїзний суд у відділі поліції. Перші кадри

Мирослав Семенюк Новини Росії 11:59, 18.01.2021 Оновлено: 12:42, 18.01.2021

Запобіжний захід російському опозиціонеру Олексію Навальному обирає виїзний закритий суд у відділі поліції в московських Хімках.

Як повідомив у Telegram координатор штабу Навального Леонід Волков, влада "боїться везти Олексія в суд, вона везе суд до Олексія".

Федеральна служба виконання покарань РФ просить взяти Навального під варту.

Прессекретар Фонду по боротьбі з корупцією Кіра Ярмиш опублікувала відеокоментар Навального, який заявив, що виїзний суд – це "насмішка над правосуддям".

"Мабуть той самий дід у бункері настільки боїться, що просто демонстративно розірвали і викинули на смітник кримінально-процесуальний кодекс", – заявив він.

Навального судять прямо у відділенні поліції
Почався виїзний закритий суд
Cкрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Українцям будуть платити по дві пенсії за новими правилами: кого зачепить

Незручно, коли швидко розмовляють українською. Не розумію слова, – Алієв

Навальний після повернення у Росію: це влада злодіїв і нікчемних людей, з ними потрібно боротися

Україна завоювала "срібло" на Кубку IBU

Білорусь запросила російських військових на кордон з Україною. ЗМІ показали документ