Навальному влаштували виїзний суд у відділі поліції. Перші кадри

Запобіжний захід російському опозиціонеру Олексію Навальному обирає виїзний закритий суд у відділі поліції в московських Хімках.

Як повідомив у Telegram координатор штабу Навального Леонід Волков, влада "боїться везти Олексія в суд, вона везе суд до Олексія".

Федеральна служба виконання покарань РФ просить взяти Навального під варту.

Прессекретар Фонду по боротьбі з корупцією Кіра Ярмиш опублікувала відеокоментар Навального, який заявив, що виїзний суд – це "насмішка над правосуддям".

"Мабуть той самий дід у бункері настільки боїться, що просто демонстративно розірвали і викинули на смітник кримінально-процесуальний кодекс", – заявив він.

Навального судять прямо у відділенні поліції

Почався виїзний закритий суд

Cкрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Навального затримали одразу після його повернення в Росію 17 січня. До цього він чотири місяці перебував у Німеччині, де проходив лікування після отруєння.

В аеропорт "Внуково", куди мав прибути літак з опозиціонером, прийшло безліч його прихильників. Через це туди приїхали автозаки з ОМОНом, силовики почали застосовувати силу проти людей.

В результаті Навального все ж затримали просто на стійці паспортного контролю і помістили під варту.

Вранці 18 січня стало відомо, що опозиціонера доставили в СІЗО міста Химки в Підмосков'ї, але адвоката до нього не пускають.