Навальному влаштували виїзний суд у відділі поліції. Перші кадри
Запобіжний захід російському опозиціонеру Олексію Навальному обирає виїзний закритий суд у відділі поліції в московських Хімках.
Як повідомив у Telegram координатор штабу Навального Леонід Волков, влада "боїться везти Олексія в суд, вона везе суд до Олексія".
Федеральна служба виконання покарань РФ просить взяти Навального під варту.
Прессекретар Фонду по боротьбі з корупцією Кіра Ярмиш опублікувала відеокоментар Навального, який заявив, що виїзний суд – це "насмішка над правосуддям".
"Мабуть той самий дід у бункері настільки боїться, що просто демонстративно розірвали і викинули на смітник кримінально-процесуальний кодекс", – заявив він.
Алексея из зала "суда" pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Навального затримали одразу після його повернення в Росію 17 січня. До цього він чотири місяці перебував у Німеччині, де проходив лікування після отруєння.
В аеропорт "Внуково", куди мав прибути літак з опозиціонером, прийшло безліч його прихильників. Через це туди приїхали автозаки з ОМОНом, силовики почали застосовувати силу проти людей.
В результаті Навального все ж затримали просто на стійці паспортного контролю і помістили під варту.
Вранці 18 січня стало відомо, що опозиціонера доставили в СІЗО міста Химки в Підмосков'ї, але адвоката до нього не пускають.
Українські та західні політики, а також правозахисники відреагували на затримання Навального.