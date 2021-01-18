Навальному дали 30 діб арешту

Мирослав Семенюк Новини Росії 15:53, 18.01.2021 Оновлено: 16:12, 18.01.2021

Суд в підмосковних Хімках заарештував опозиціонера Олексія Навального на 30 діб.

Як повідомив у Twitter його адвокат Вадим Кобзєв, термін тримання Навального під вартою – до 15 лютого.

Навальний на засіданні суду
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Термін тримання Навального під вартою – до 15 лютого
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Cкрин Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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