Навальному дали 30 діб арешту
Суд в підмосковних Хімках заарештував опозиціонера Олексія Навального на 30 діб.
Як повідомив у Twitter його адвокат Вадим Кобзєв, термін тримання Навального під вартою – до 15 лютого.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Навального затримали відразу після його повернення в Росію 17 січня. До цього він чотири місяці перебував в Німеччині, де проходив лікування після отруєння.
Вранці 18 січня стало відомо, що опозиціонера доставили в СІЗО міста Химки в Підмосков'ї, але адвоката до нього не пускають.
Запобіжний захід Навальному обирав виїзний суд у відділі поліції в Хімках.
Українські та західні політики, а також правозахисники відреагували на затримання Навального.