Навальному дали 30 діб арешту

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новини Росії
2,9 т.
Навального заарештували

Суд в підмосковних Хімках заарештував опозиціонера Олексія Навального на 30 діб.

Як повідомив у Twitter його адвокат Вадим Кобзєв, термін тримання Навального під вартою – до 15 лютого.

Навальний на засіданні суду
Термін тримання Навального під вартою – до 15 лютого
Cкрин Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

РосіяОлексій Навальний