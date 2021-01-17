Навального затримали в аеропорту і "повели в невідомому напрямку"

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали після повернення з Німеччини до Росії в неділю, 17 січня.

Поліцейські забрали його в невідомому напрямку без адвоката і своєї дружини. Трансляція велася "Радіо Свобода". За даними Федеральної служби виконання покарання РФ, політика затримали через "порушення випробувального терміну" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"17 січня в аеропорту" Шереметьєво "співробітниками відділу розшуку оперативного управління УФСІН Росії по Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував в розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну", – наводить ТАСС повідомлення відомства.

Зазначається, що до рішення суду він перебуватиме під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Навальний прибув до Москви з Берліна 17 січня, де він проходив лікування після отруєння "Новачком".

Спочатку літак мав приземлитися у "Внуково". Однак борт направили в "Шереметьєво".

Водночас у "Внуково" затримали кілька десятків осіб, які зустрічали опозиціонера.