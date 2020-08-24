Влада Німеччини припускає, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли.

З такою заявою на пресконференції 24 серпня виступив спікер Федерального уряду Штеффен Зайберт, передає "Російська служба ВВС". Він уважає, що політику необхідна особиста безпека.

Це питання наразі перебуває в компетенції федерального відомства кримінальної поліції.

Зайберт наголосив, що влада Німеччини не робила офіційного запрошення Навальному, але при цьому вони надавали йому допомогу з доправленням у лікарню.

Зі свого боку міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас додав, що відповісти ствердно щодо отруєння опозиціонера можна буде тільки після отримання детальнішої інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уранці 22 серпня літак із російським опозиційним політиком полетів з Омська до Німеччини.

Німецька поліція взяла під цілодобову охорону госпіталь "Шаріте" в Берліні, куди доправили росіянина.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!