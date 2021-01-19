Навального помістили в тримісну камеру: правозахисники розповіли про умови

Російського політика Олексія Навального, відправленого після арешту Хімкінським районним судом до слідчого ізолятора "Матроська тиша" (Москва), розмістили у тримісній камері карантинного відділення.

Там він перебуває сам, оскільки після прильоту з-за кордону має пройти 14-денну ізоляцію. Про це написав у Telegram-каналі секретар московської громадської спостережної комісії Олексій Мельников після відвідування ув'язненого опозиціонера в СІЗО.

Він зазначив, що в камері Навального є холодильник, електрочайник, телевізор і гаряча вода. Йому видали необхідні постільні речі, а також посуд і гігієнічний набір.

"Членами громадської спостережної комісії Олексію Анатолійовичу було роз'яснено, що він може користуватися ФСВП-листом і також може замовити самостійно або через родичів необхідні продукти та речі в магазині СІЗО", – підкреслив Мельников.

Сам Навальний членам комісії нібито зізнався, що радий знову опинитися на Батьківщині, і подякував усім за підтримку. За його словами, передає секретар, з боку співробітників установи "морального і фізичного тиску на нього не чинять".

Скриншот повідомлення Telegram-канал Олексія Мельникова

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