Навального могли отруїти вдруге невідомою отрутою: хто вивів політика з гри і до чого тут Кремль

Російського опозиційного політика Олексія Навального рано вранці в четвер, 20 серпня, могли отруїти невстановленим психодиcлептиком, впевнені його соратники. Він перебуває в комі другого ступеня, у токсикореанімації, на апараті штучної вентиляції легенів в одній із клінік міста Омськ.

Це вже не перша спроба його отруєння – минулого разу це трапилося рівно рік тому в Москві, коли Навальний відбував адміністративний арешт у спецприймальнику. Тоді все обійшлося, так би мовити, легким переляком – без серйозних наслідків.

Кому знову знадобилося вивести політика з гри і до чого тут Кремль – читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Чашку чаю Навальному приніс його особистий помічник?

Рано вранці в четвер 20 серпня Навальний вилетів із міста Томськ у Москву. Перед посадкою в аеропорту міста він випив чай у кафе "Віденська кав'ярня", який, судячи з записів камер відеоспостереження, йому приніс помічник Ілля Пахомов. Уже через півтори години, одразу після зльоту, відчув нездужання. Пасажир, який сидів поруч із ним, розповів, що Навальний спершу попросив серветку витерти лоб, а потім попросився відійти. Пішов у хвостову частину, де і знепритомнів. Бортпровідники знайшли фельдшерку на борту, вона намагалася надати першу допомогу. Літак екстренно сів у найближчому аеропорту міста Омськ, звідки його і забрала швидка.

"Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось підмішаним у чай. Це було єдине, що він пив зранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався з гарячою рідиною. Зараз Олексій без свідомості", – написала прессекретарка політика Кіра Ярмиш.

У російських Telegram-каналах повідомили, що Навального могли отруїти оксибутиратом натрію. Ось що про нього пише Вікіпедія: "Це лікарський засіб, натрієва сіль, застосовується в неврології, а також анестезіології та офтальмології. В силу своїх властивостей використовується також у рекреаційних цілях. Розчин оксибутират натрію входить до переліку життєво необхідних і найважливіших лікарських препаратів як препарат для загальної анестезії. Є також єдиним дозволеним Всесвітнім антидопінговим агентством засобом від нарколепсії – неврологічного розладу, що характеризується порушенням сну у вигляді неконтрольованих нападів денної сонливості".

Кремлю все до "фені"?

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков закликав не будувати припущень про причини хвороби Навального і дочекатися результатів аналізів. Але якщо вони підтвердять отруєння – буде розпочато розслідування.

Правда, російський адвокат і опозиційний політик Марк Фейгін у коментарі OBOZREVATEL запевнив, що Навального отруїли навмисно, аби вивести з гри напередодні російських мітингів на підтримку білоруських протестів. А самому Кремлю давно вже все одно, хто і що про його справи думатиме на Заході: "Я впевнений, що Навального отруїли. Можливо, ця операція готувалася не один день, вони могли примірятися, не хотіли в Москві цього робити, а тут він летить із Томська, дуже далеко від усіх. Можливо, кремлівські очікували проведення всеросійської акції на підтримку протестів у Білорусі. А Навальний значуща кандидатура в цих протестах, і це могло бути сильним аргументом вивести його з гри на якийсь час".

Олексій Навальний п'є чай в аеропорту Томська Комсомольська правда

За словами Фейгіна, встановити, хто міг би підсипати отруту в чай політику – дуже легко в його випадку. Навальний всюди, просто щільно всюди супроводжується "наружкою": "Напевно, в аеропорту Томська, де він пив чай – усе просвічувалось аж до дупи. І говорити, що вони не знають, що там і до чого, і будуть зараз заперечувати факт отруєння – просто смішно. Впевнений, це навмисне рішення влади – прибрати Навального з політичної гри".

Схожу версію в коментарі OBOZREVATEL повідомили в оточенні опозиціонерів Григорія Явлінського та Михайла Касьянова. Мовляв, Навального отруїли навмисно, але факт подібного – швидше удар по Кремлю і на нього лягає вся політична відповідальність. А те, що в країні політична атмосфера дозволяє отруювати опонентів – серйозний сигнал.

"Кремлівський режим давно перестав озиратися на бали. У 2014-му вони ще якось рефлексували, але потім, коли на них посипалися різні санкції – просто перестали озиратися на наслідки. Тепер у Кремлі вже ні на що не звертають уваги, хіба що Захід ввів би проти них персональні санкції. А ті, що проти країни, ну, чесно кажучи, їм там всім до фені", – підсумував Фейгін.

Навальний перебуває у комі другого ступеню

До лікування Навального залучені фахівці всіх профілів, вони перевіряють кілька діагнозів, повідомили в російському Міністерстві охорони здоров'я. Політик перебуває в комі другого ступеню, яка характеризується несамостійністю руху кінцівок та диханням.

За словами Кіри Ярмиш, лікарі не повідомляють подробиці про стан політика, посилаючись на конфіденційність. У лікарні перебуває велика кількість правоохоронців і співробітників слідчого комітету.

До речі, згідно з історією, якраз у четвер 20 серпня виповнилося 80 років із дня замаху на вбивство революційного діяча XX століття Лева Троцького. У цей день у Мехіко, в будинку на розі вулиць Ріо Чурубуско і Вієна, агент НКВД Рамон Меркадер ударив його по голові льодорубом. Від отриманої рани Троцький помер на наступний день.

А 2 вересня 2004 року схожим методом, підсипавши отруту в чай, намагалися отруїти російську журналістку Анну Політковську. У літаку, прямуючи до Беслана на переговори з терористами, які захопили учнів у школі, вона, випивши чаю, через 10 хвилин втратила свідомість. Її госпіталізували в Ростові-на-Дону в тяжкому стані з діагнозом "отруєння невідомими токсинами". У Політковської були серйозно пошкоджені печінка, нирки й ендокринна система. Тоді вона припускала, що її могли "усунути з поля, щоб не дати здійснити її план щодо врегулювання ситуації з терористами".