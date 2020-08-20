Фейгін: Навальний – зайвий, його точно отруїли

На російському опозиціонеру Олексію Навальному вже нібито випробовували дозування токсичної речовини, з чим було пов'язане його отруєння в липні 2019 року під час відбування арешту в московському спецприймальнику.

Таку думку в ефірі "24 каналу" висловив колишній адвокат Марк Фейгін. Росіянин вважає, що інцидент, який стався із Навальним 20 серпня 2020 року, – "точно отруєння".

"Навального точно отруїли. У мене тут немає жодних сумнівів", – сказав Фейгін.

На його думку, отруєння намагатимуться приховати: виведуть політика з коми, виведуть токсини з організму та придумають йому захворювання.

Правозахисник назвав кілька версій інциденту. Згідно з першою, в РФ давно готували цю операцію і "так співпало, що вдалося це зробити в аеропорту Томська".

"Тоді було найбільш підходяще місце для отруєння і терміни тут випадкові", – вважає Фейгін.

Згідно з другою версією, отруєння може бути пов'язаним із протестами, які відбуваються в Росії і в Білорусі. Разом вони складають ситуацію, де "Навальний – зайвий" і його хочуть якось "обережно прибрати або тимчасово деактивувати", припустив росіянин.

Фейгін вважає, що Навального не прагнуть вбити, а тільки залякати та вигнати з Росії. Крім цього, для влади не вигідно його садити.

"Хочуть, щоб Навальний в решті решт покинув Росію і поїхав закордон. Це було б вигідно, тоді б він втратив зв'язок із Батьківщиною і не зміг би керувати протестами", – заявив Фейгін.

Як писав OBOZREVATEL:

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