Фейгін: Навальний – зайвий, його точно отруїли

Олексія Навального отруїли.
На російському опозиціонеру Олексію Навальному вже нібито випробовували дозування токсичної речовини, з чим було пов'язане його отруєння в липні 2019 року під час відбування арешту в московському спецприймальнику.
Таку думку в ефірі "24 каналу" висловив колишній адвокат Марк Фейгін. Росіянин вважає, що інцидент, який стався із Навальним 20 серпня 2020 року, – "точно отруєння".
"Навального точно отруїли. У мене тут немає жодних сумнівів", – сказав Фейгін.
На його думку, отруєння намагатимуться приховати: виведуть політика з коми, виведуть токсини з організму та придумають йому захворювання.
Правозахисник назвав кілька версій інциденту. Згідно з першою, в РФ давно готували цю операцію і "так співпало, що вдалося це зробити в аеропорту Томська".
"Тоді було найбільш підходяще місце для отруєння і терміни тут випадкові", – вважає Фейгін.
Згідно з другою версією, отруєння може бути пов'язаним із протестами, які відбуваються в Росії і в Білорусі. Разом вони складають ситуацію, де "Навальний – зайвий" і його хочуть якось "обережно прибрати або тимчасово деактивувати", припустив росіянин.
Фейгін вважає, що Навального не прагнуть вбити, а тільки залякати та вигнати з Росії. Крім цього, для влади не вигідно його садити.
"Хочуть, щоб Навальний в решті решт покинув Росію і поїхав закордон. Це було б вигідно, тоді б він втратив зв'язок із Батьківщиною і не зміг би керувати протестами", – заявив Фейгін.
Як писав OBOZREVATEL:
В Омську (Росія) 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало погано через ймовірне отруєння.
Опозиціонера могли отруїти, додавши токсини в чай. Він впав у кому і знаходиться в реанімації.
Попереднім діагнозом нібито є гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком.
Стало відомо, що перед інцидентом за росіянином було встановлено стеження.
У мережі з'явилося відео з аеропорту та літака з Навальним.
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