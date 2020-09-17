Навального отруїли "Новачком" у готелі: опубліковано відео з доказами
Російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти "Новачком" до того, як він покинув свій номер у готелі в Томську (РФ), щоб їхати в аеропорт.
Про це йдеться на офіційній сторінці Навального в Instagram, де було опубліковано відео з доказами відразу після госпіталізації (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На записі показано, що соратники й адвокат Навального описували та упаковували всі речі, що були в кімнаті. Серед речей знайшли пластикову пляшку з-під води, на якій потім німецька лабораторія виявила сліди отруйної речовини.
"Через два тижні саме на пляшці з томського номера німецька лабораторія виявила сліди "Новачка". А потім ще три лабораторії, які брали аналізи в Олексія, підтвердили, що Навального отруїли саме ним. Тепер ми розуміємо: це було зроблено до того, як він покинув свій номер, щоб поїхати в аеропорт", – йдеться в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL :
20 серпня Олексію Навальному стало погано просто на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Навального доправили на лікування в Німеччину, в клініку Charite.
Там підтвердили, що Навального отруїли і він впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня, під час телефонної бесіди, президент Франції Еммануель Макрон також заявив главі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння й виходу з коми.
Нагадаємо, за інформацією чиновника з органів безпеки ФРН, Навальний після одужання та лікування в Німеччині хоче повернутися в Росію.