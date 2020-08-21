Навального не дозволили вивезти літаком на лікування до Німеччини

Головний лікар лікарні в Омську заявив, що опозиційний політик Олексій Навальний, який перебуває в комі через отруєння, нетранспортабельний, оскільки його стан нестабільний.

Як повідомила в Twitter прессекретарка "Фонду боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш, рішення родичів для перевезення Навального на лікування до Німеччини не досить.

"Заборона на перевезення Олексія означає пряму загрозу його життю. Залишатися в омській лікарні без обладнання, з так і не поставленим діагнозом у нинішньому становищі смертельно небезпечно", – підкреслила вона.

Тим часом із Німеччини до Росії вилетів літак, який має доправити Навального на лікування в ФРН.

Видання Bild повідомляє, що літак із медиками вилетів о 03:11 з Нюрнберга. Якщо Навального все ж дозволять транспортувати, то до полудня він може бути вже в берлінській клініці Charite.

Літак, який вилетів за Навальним із Німеччини

Cкрин Twitter

Cкрин Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головного російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти, додавши токсини в чай. Політик перебуває на ШВЛ, він впав у кому.

Попереднім діагнозом Навального може бути гостре отруєння невстановленим психодислептиком.

У мережі з'явилося відео з літака з ймовірно отруєним Навальним.

Стало відомо, що перед можливим отруєнням за Навальним було встановлено стеження.

У Кремлі закликали не будувати припущень про причини хвороби Навального й дочекатися результатів аналізів.

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