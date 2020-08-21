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Навального не дозволили вивезти літаком на лікування до Німеччини

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новини Росії
2,2 т.
За Навальним вилетів літак із Німеччини

За Навальним вилетів літак із Німеччини.

Головний лікар лікарні в Омську заявив, що опозиційний політик Олексій Навальний, який перебуває в комі через отруєння, нетранспортабельний, оскільки його стан нестабільний.

Як повідомила в Twitter прессекретарка "Фонду боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш, рішення родичів для перевезення Навального на лікування до Німеччини не досить.

"Заборона на перевезення Олексія означає пряму загрозу його життю. Залишатися в омській лікарні без обладнання, з так і не поставленим діагнозом у нинішньому становищі смертельно небезпечно", – підкреслила вона.

Тим часом із Німеччини до Росії вилетів літак, який має доправити Навального на лікування в ФРН.

Видання Bild повідомляє, що літак із медиками вилетів о 03:11 з Нюрнберга. Якщо Навального все ж дозволять транспортувати, то до полудня він може бути вже в берлінській клініці Charite.

Літак, який вилетів за Навальним із Німеччини

Літак, який вилетів за Навальним із Німеччини

Cкрин Twitter

Cкрин Twitter

Cкрин Twitter

Cкрин Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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РосіяОмськотруєнняОлексій Навальний
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