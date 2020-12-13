Навального намагалися повторно отруїти – Times
Агенти держбезпеки РФ намагалися повторно отруїти опозиційного політика Олексія Навального перед його відльотом до Німеччини.
Як пише британське видання Times із посиланням на джерела в західній розвідці, після першої невдалої спроби Навального хотіли вбити другою дозою отрути, перш ніж його вдалося доставити в безпечне місце в Берліні.
У матеріалі докладно описується можлива версія отруєння опозиціонера. Стверджується, що агенти спецслужб проникли в готельний номер Навального в Томську й залишили отруйну речовину з групи "Новачок" на його нижній білизні або одязі, наприклад на ремені.
Вижити політику вдалося завдяки рішенню пілота літака, який виконував екстрену посадку в Омську, а також діям бригади швидкої допомоги, яка ввела йому атропін.
Співробітники російських спецслужб нібито приїхали в омську лікарню, куди госпіталізували Навального, і влаштували базу в кабінеті головного лікаря.
"Джерела в німецьких спецслужбах повідомили своїм колегам із Великобританії, що нападники зробили ще одну атаку, поки Навальний лежав у штучній комі, перш ніж його відправили медрейсом у Німеччину", – наголосила газета.
Нагадаємо, днями президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо Навальний мало не помер, то це не означає, що потрібно відкривати кримінальну справу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Омську 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало погано через отруєння. Він впав у кому й перебував у реанімації.
У мережі публікували відео з аеропорту та літака з Навальним. Перед інцидентом за росіянином встановили стеження.
Чоловіка відправили на лікування до Німеччини, хоча спершу відпускати його не хотіли. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Зарубіжні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" не тільки на пляшці з водою політика, а й на інших його речах.
Навальний заявив, що впевнений: його отруєння було організовано з подачі Володимира Путіна.
Представники президента не раз заперечували й сам факт отруєння, і причетність влади до інциденту. Зокрема, прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав звинувачення "порожнім шумом".
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров видав версію про те, що опозиціонера нібито могли отруїти в дорозі до Німеччини або вже там.
14 жовтня посли Європейського Союзу схвалили санкції проти росіян, причетних до отруєння Навального. 15 жовтня ЄС ввів у дію санкції проти шести росіян.
Німеччина та Франція стали ініціаторами пакету санкцій проти Росії. Великобританія та Нідерланди повністю підтримали їхні вимоги.