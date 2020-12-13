Навального намагалися повторно отруїти – Times

Агенти держбезпеки РФ намагалися повторно отруїти опозиційного політика Олексія Навального перед його відльотом до Німеччини.

Як пише британське видання Times із посиланням на джерела в західній розвідці, після першої невдалої спроби Навального хотіли вбити другою дозою отрути, перш ніж його вдалося доставити в безпечне місце в Берліні.

У матеріалі докладно описується можлива версія отруєння опозиціонера. Стверджується, що агенти спецслужб проникли в готельний номер Навального в Томську й залишили отруйну речовину з групи "Новачок" на його нижній білизні або одязі, наприклад на ремені.

Вижити політику вдалося завдяки рішенню пілота літака, який виконував екстрену посадку в Омську, а також діям бригади швидкої допомоги, яка ввела йому атропін.

Співробітники російських спецслужб нібито приїхали в омську лікарню, куди госпіталізували Навального, і влаштували базу в кабінеті головного лікаря.

"Джерела в німецьких спецслужбах повідомили своїм колегам із Великобританії, що нападники зробили ще одну атаку, поки Навальний лежав у штучній комі, перш ніж його відправили медрейсом у Німеччину", – наголосила газета.

Нагадаємо, днями президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо Навальний мало не помер, то це не означає, що потрібно відкривати кримінальну справу.

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