Навального намагалися повторно отруїти – Times

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новини Росії
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Times повідомила про другу спробу отруєння Навального

Агенти держбезпеки РФ намагалися повторно отруїти опозиційного політика Олексія Навального перед його відльотом до Німеччини.

Як пише британське видання Times із посиланням на джерела в західній розвідці, після першої невдалої спроби Навального хотіли вбити другою дозою отрути, перш ніж його вдалося доставити в безпечне місце в Берліні.

У матеріалі докладно описується можлива версія отруєння опозиціонера. Стверджується, що агенти спецслужб проникли в готельний номер Навального в Томську й залишили отруйну речовину з групи "Новачок" на його нижній білизні або одязі, наприклад на ремені.

Вижити політику вдалося завдяки рішенню пілота літака, який виконував екстрену посадку в Омську, а також діям бригади швидкої допомоги, яка ввела йому атропін.

Співробітники російських спецслужб нібито приїхали в омську лікарню, куди госпіталізували Навального, і влаштували базу в кабінеті головного лікаря.

"Джерела в німецьких спецслужбах повідомили своїм колегам із Великобританії, що нападники зробили ще одну атаку, поки Навальний лежав у штучній комі, перш ніж його відправили медрейсом у Німеччину", – наголосила газета.

Нагадаємо, днями президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо Навальний мало не помер, то це не означає, що потрібно відкривати кримінальну справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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