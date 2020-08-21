Навального могли отруїти оксибутиратом натрію: чим небезпечна речовина

Головного російського опозиціонера Олексія Навального 20 серпня в тяжкому стані госпіталізували в Омську й під'єднали до апарату ШВЛ. Діагноз політику так і не поставили, але його оточення впевнене, що його отруїли, підмісивши токсини в чай.

За інформацією Telegram-каналу "Life Shot", у Навального діагностували "гостре отруєння невстановленим психодислептиком". Деякі ЗМІ пишуть, що в напій йому додали оксибутират натрію.

Що таке психодислептик?

Психодислептик – одна з назв галюциногенів – психоактивних речовин, які вводять у змінені стани свідомості, впливають на характер мислення, настрою, сприйняття і викликають галюцинації. Найбільш широко вживаються й вивчені такі галюциногени, як мескалін, ЛСД і псилоцибін.

Отруєння оксибутиратом натрію

Оксибутират натрію не є галюциногеном. Це лікарський засіб, який застосовується в неврології, а також анестезіології та офтальмології. Галюцинації під час використання оксибутирату натрію як наркотику бувають, але вони не є основним наслідком приймання речовини.

Отруїтися препаратом можна. У разі передозування людина може бути агресивною і перезбудженою, іноді отруєння супроводжується пригніченою й заплутаною свідомістю. Крім того, можливі галюцинації, неспокій, порушення сну, депресія, проблеми з диханням і кома.

Симптоми отруєння психодислептиком

Під час отруєння психодислептиками (галюциногенами) у людини можуть спостерігатися порушення дихальних функцій, млявість, підвищена сонливість із переходом у стан коми, галюцинації. Крім цього, існують і інші симптоми – залежно від речовини.

Як писав OBOZREVATEL раніше, російського опозиціонера Олексія Навального було госпіталізовано у важкому стані в комі й під'єднано до апарату ШВЛ. У нього підозра на токсичне отруєння.

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