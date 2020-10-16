Навального могла отруїти ФСБ Росії – ЗМІ

Розвідка Великобританії, Німеччини та Франції вважає, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний ФСБ за наказом Кремля.

Як повідомляє The Guardian із посиланням на джерела, саме тому ЄС ввів санкції проти глави спецслужби РФ Олександра Бортникова.

Два джерела видання стверджують, що отруєння здійснила Друга служба ФСБ (з питань захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом). Вони припускають, що операція була задумана не для того, щоб убити Навального, а щоб "зробити йому недвозначне попередження" і змусити покинути Росію.

"Вибір "Новачка" був навмисним. ФСБ контролює найрізноманітніші отрути, багато з яких невідомі. Якби спецслужба хотіла вбити Навального, то могла б це зробити", – сказало джерело.

Зі свого боку експерт із російських спецслужб Андрій Солдатов зауважив, що причетність Другої служби ФСБ "цілком імовірна". Її очолює генерал Олексій Сєдов, колишній офіцер КДБ з Петербурга. Він знає Путіна з 1990-х і вважається давньою довіреною особою президента.

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