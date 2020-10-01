Навальний звинуватив особисто Путіна в його отруєнні

Мирослав Семенюк Новини Росії 08:54, 1.10.2020 Оновлено: 08:58, 1.10.2020

Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто президент РФ Володимир Путін.

Як заявив Навальний в інтерв'ю Der Spiegel, інші версії він навіть не розглядає.

"Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події", – сказав він.

Політик також підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині повернеться в Росію.

"Моя робота зараз – залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!" – підкреслив Навальний.

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