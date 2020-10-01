Навальний звинуватив особисто Путіна в його отруєнні
Навальний заявив, що крім причетності Путіна, інших версій у нього немає
Політик підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині повернеться в Росію
Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто президент РФ Володимир Путін.
Як заявив Навальний в інтерв'ю Der Spiegel, інші версії він навіть не розглядає.
"Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події", – сказав він.
Політик також підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині повернеться в Росію.
"Моя робота зараз – залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!" – підкреслив Навальний.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало зле просто на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Опозиціонера доправили на лікування до Німеччини, у клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, зокрема і проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня під час телефонної розмови президент Франції Еммануель Макрон також заявив главі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння і виходу з коми.
17 вересня опублікували відео з номера готелю в Росії, де могли отруїти Навального.