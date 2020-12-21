Навальний змусив співробітника ФСБ зізнатися в його отруєнні. Аудіо

Російський опозиціонер Олексій Навальний під виглядом помічника ексглави Федеральної служби безпеки РФ Миколи Патрушева зв'язався по телефону зі своїм ймовірним отруйником – військовим хіміком з інституту криміналістики ФСБ Костянтином Кудрявцевим.

Як повідомляється на сайті Навального, їхня розмова тривала близько 45 хвилин (щоб послухати аудіо, доскрольте до кінця сторінки).

"На початок розмови ми про Кудрявцева знали тільки три речі. Що він перебував у групі таємних вбивць, що він хімік, і що 25 серпня він літав до Омська... А до кінця розмови Костянтин нам люб'язно пояснив багато деталей", – зазначив політик.

У розмові голос Кудрявцева розповів, чому стався провал операції щодо отруєння Навального.

"Якби трохи довше летів, наприклад, а не посадили його там різко якось,.. могло б все піти і по-іншому... Тобто оперативна робота, там, медиків швидкої допомоги, на посадковій смузі і так далі", – сказав він.

Водночас співробітник ФСБ виправдався, що дозу отрути "розраховували з запасом".

За його словами, "Новачок" наносили на труси і штани Навального.

"Дивилися, чи є там плями, чи немає там плям якихось і так далі. Плям ніби на трусах, видимих плям, не було. Принаймні, візуально. На штанах теж, там флісові штани, щільні такі, на них взагалі нічого не розгледиш. Тим більше, вони синьо-чорного кольору, і ті, і ті. Тому як нам сказали, так ми і дивилися. Візуально не було видно", – зізнався Кудрявцев.

У заяві Навального йдеться, що будь-яка фонографічна експертиза підтвердить голос Кудрявцева.

"А слів його досить, щоб заарештувати не тільки вбивць, але і тих, хто допомагав їм приховати сліди злочину", – завершив він.

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