Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть особисто Путін
Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив про те, що операція з його отруєння була санкціонована особисто президентом Володимиром Путіним.
Таку думку він висловив у прямому ефірі радіостанції "Ехо Москви". За його словами, це була "формальна операція, яку ФСБ здійснювало саме як державне завдання".
За словами опозиціонера, у нього немає "жодних сумнівів, що Путін керує цією ситуацією".
"Ми тут бачимо операцію тривалістю майже 4 роки, до якої залучені десятки людей, зокрема кілька генералів ФСБ... Запланована, чітка операція. Директор ФСБ Олександр Бортников ніколи б не зробив цього без наказу Путіна, тому що це справжній терористичний акт за Кримінальним кодексом", – підкреслив Навальний.
Що відомо про отруєння Навального?
в Омську 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало зле через отруєння. Він впав у кому і перебував у реанімації.
У мережі публікували відео з аеропорту і літака з Навальним.
Пізніше виявилося, що перед інцидентом за росіянином було встановлено стеження.
Чоловіка відправили на лікування до Німеччини, хоча спершу відпускати з Росії не хотіли. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Закордонні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" на пляшці з водою політика та на інших його речах.
Навальний заявив, що впевнений: його отруєння було організовано з подачі Путіна.
Представники президента РФ неодноразово заперечували й сам факт отруєння, і причетність влади до інциденту. Так, прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав звинувачення "порожнім шумом".
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров видав версію про те, що опозиціонера нібито могли отруїти дорогою до Німеччини або вже там.
14 жовтня посли Європейського Союзу схвалили санкції проти росіян, причетних до отруєння Навального. 15 жовтня ЄС ввів у дію санкції проти шести росіян.
Німеччина та Франція стали ініціаторами пакету санкцій проти Росії. Великобританія і Нідерланди повністю підтримали їхні вимоги.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що протягом трьох років співробітники секретного підрозділу ФСБ РФ стежили за Навальним, а його отруєння було вже другою спробою замаху.
Розслідувачі Bellingcat, Der Spiegel і CNN, проаналізувавши дані телефонних переговорів і переміщень по країні, з'ясували, що за Навальним регулярно стежили вісім співробітників ФСБ.