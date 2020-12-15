Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть особисто Путін

Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив про те, що операція з його отруєння була санкціонована особисто президентом Володимиром Путіним.

Таку думку він висловив у прямому ефірі радіостанції "Ехо Москви". За його словами, це була "формальна операція, яку ФСБ здійснювало саме як державне завдання".

За словами опозиціонера, у нього немає "жодних сумнівів, що Путін керує цією ситуацією".

"Ми тут бачимо операцію тривалістю майже 4 роки, до якої залучені десятки людей, зокрема кілька генералів ФСБ... Запланована, чітка операція. Директор ФСБ Олександр Бортников ніколи б не зробив цього без наказу Путіна, тому що це справжній терористичний акт за Кримінальним кодексом", – підкреслив Навальний.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що протягом трьох років співробітники секретного підрозділу ФСБ РФ стежили за Навальним, а його отруєння було вже другою спробою замаху.

Розслідувачі Bellingcat, Der Spiegel і CNN, проаналізувавши дані телефонних переговорів і переміщень по країні, з'ясували, що за Навальним регулярно стежили вісім співробітників ФСБ.