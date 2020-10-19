Навальний закликав Трампа засудити Москву через його отруєння "Новачком"
Російський опозиціонер Олексій Навальний розкритикував президента США Дональда Трампа за те, що той не засудив використання нервово-паралітичної речовини "Новачок" для його отруєння.
В інтерв'ю американській телерадіокомпанії CBS він зазначив, що "помітив" мовчання американського лідера і закликав Трампа виступити проти застосування хімічної зброї.
"Я вважаю надзвичайно важливим, щоб всі, звичайно, в тому числі, можливо, перш за все, президент США, були категорично проти застосування хімічної зброї в XXI столітті", – підкреслив Навальний.
Політик нагадав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон засудили його отруєння і закликали Москву роз'яснити ситуацію.
Навальний знову заявив, що за його отруєнням стоїть президент Росії Володимир Путін.
Нагадаємо, що Організація із заборони хімічної зброї підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не включені в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.
Політика отруїли 20 серпня. З Росії він був направлений в стані штучної коми в Німеччину. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олексій Навальний припустив, що отрута "Новачок" могла потрапити в його організм через шкіру після контакту з особистими речами.
Він також поділився жахливими подробицями про відчуття після отруєння "Новачком", коли думав, що вмирає.
Американське видання New York Times заявило, що російського опозиціонера Олексія Навального нібито могли отруїти двічі.