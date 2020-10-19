Навальний закликав Трампа засудити Москву через його отруєння "Новачком"

Російський опозиціонер Олексій Навальний розкритикував президента США Дональда Трампа за те, що той не засудив використання нервово-паралітичної речовини "Новачок" для його отруєння.

В інтерв'ю американській телерадіокомпанії CBS він зазначив, що "помітив" мовчання американського лідера і закликав Трампа виступити проти застосування хімічної зброї.

"Я вважаю надзвичайно важливим, щоб всі, звичайно, в тому числі, можливо, перш за все, президент США, були категорично проти застосування хімічної зброї в XXI столітті", – підкреслив Навальний.

Політик нагадав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон засудили його отруєння і закликали Москву роз'яснити ситуацію.

Навальний знову заявив, що за його отруєнням стоїть президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, що Організація із заборони хімічної зброї підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не включені в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Політика отруїли 20 серпня. З Росії він був направлений в стані штучної коми в Німеччину. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.

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