Навальний із Берліна потролив Путіна й полетів у Москву на літаку "Победы". Фото і відео

Літак авіакомпанії "Победа" вилетів із Німеччини в Москву з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту. Час польоту становитиме 2 години 25 хвилин.

Як повідомляє Bild, Олексій і Юлія Навальні самі не реєструвалися на рейс, їх реєстрували троє співробітників федеральної поліції. Паспорти поліцейські принесли на стійку реєстрації в спеціальній чорній скриньці (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пізніше Навальний із дружиною вийшли біля аеропорту з чорної Audi з мигалкою і попрямували на літак. Їх супроводжував ще один урядовий автомобіль і екіпажі поліції.

Тільки-но політик зайшов на борт, його тут же оточили журналісти й пасажири рейсу.

Перед посадкою Навальний у своєму Twitter потролив президента РФ Володимира Путіна.

"Це жахливо смішно. Путін стукає ніжками в своєму бункері і вимагає від прислужників "придумати щось". Ось вони і придумали. Прямо зараз у "Внуково" звозять людей для "зустрічі Ольги Бузової". Типу вони повинні заповнити аеропорт, а більше ніхто не влізе", – написав він.

В іншому дописі опозиціонер прокоментував те, що в аеропорту "Внуково" зал прильоту міжнародних рейсів закрили високою непрозорою ширмою.

"Очевидно, що паркан від коронавірусу. Щоб не пролетів", – пожартував Навальний.

Також він виклав фото, де Путін, Дмитро Медведєв і патріарх РПЦ Кирило дивляться в небо, і підписав: "Коли з друзями чекаєш прильоту літака".

Зі свого боку керівниця соціологічної служби Фонду боротьби з корупцією Анна Бірюкова опублікувала в Twitter фото з Навальним і його дружиною перед посадкою в літак.

Вже на борту Навальні записали нове відео, яке розмістили в Instagram. "Хлопчик, горілочки нам принеси, ми додому летимо", – сказала дружина опозиціонера.

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